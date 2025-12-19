Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3047079
Zee OdishaOdisha Entertainment

Ollywood: ଯାଜପୁର ସଦର ମହୋତ୍ସବରେ ସିନେମା 'ପରୀ' କଳାକାର

ପରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟିମ୍ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରଚାର । ଯାଜପୁର ସଦର ମହୋତ୍ସବରେ ପରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଧୂମ୍ ଧାମ୍ ରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି  ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:16 PM IST

Trending Photos

Ollywood: ଯାଜପୁର ସଦର ମହୋତ୍ସବରେ ସିନେମା 'ପରୀ' କଳାକାର

Ollywood: ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମାନ ବଢିବା ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହିଟ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ପରୀ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ମାଟିର ସତ କାହାଣୀ ଆଧାରିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହା ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ପରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟିମ୍ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରଚାର । ଯାଜପୁର ସଦର ମହୋତ୍ସବରେ ପରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଧୂମ୍ ଧାମ୍ ରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି  । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତ୍ରିପତି କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଯୋଜକ ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି, କ୍ରି୍ଏଟିଭ ହେଡ଼ ତଥା ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାନର ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁରାଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅଭିନେତା ନୀଳମଣି ସାହୁ, ବିଶାଲ ସାହୁ, ନିରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ,ଶିଶୁ କଳାକାର ପରୀ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପରୀ ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ପରୀର ସଂଳାପରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭାବବିହ୍ବଳ କରିଥିଲେ । ପରୀ କେବଳ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୁହେଁ ସମାଜ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାବହ ଅଭିଯାନ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତ୍ରିପତି କୁମାର ସାହୁ କହିଥିଲେ । ତେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଦିନକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

Also Read- Gold Rate: ଶସ୍ତା ହେଇଗଲା ସୁନା , ୧୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦର ୮୬ ହଜାର ତଳେ...

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Weekly lucky zodiac sign: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ୫ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ବିଶେଷ ଲାଭ, ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

CIL Recruitment 2025 Vacancy
CIL Recruitment 2025: ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଭଲ ଦରମା...
Odisha vigilance
୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡି଼ଲେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର
Odia News
‘ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ’ରେ ୨୭,୬୫୦ କୋଟିର ୧୩ଟି MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ
top 10 news today
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ FIR, ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ବାଂଲାଦେଶ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Lucky Zodiac Sign
Lucky Zodiac Sign: ଡିସେମ୍ବର ୨୦ରେ ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ