Ollywood News: ଛଅଟି ଦେଶରେ ନବକଳେବର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ, ଭାବବିହ୍ୱୁଳ ହେଲେ ଦର୍ଶକ

'ନବକଳେବର' ୬ଟି ଦେଶ (ଯୁଏସଏ, କାନାଡା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ) ଏବଂ ୪ଟି ମହାଦେଶ (ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଓ ଇଉରୋପ) ଜୁରି ଯାତ୍ରା କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୩ଟି ସହରରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 13, 2025, 06:39 PM IST

Ollywood: କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା 'ନବକଳେବର' ୬ଟି ଦେଶ (ଯୁଏସଏ, କାନାଡା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ) ଏବଂ ୪ଟି ମହାଦେଶ (ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଓ ଇଉରୋପ) ଜୁରି ଯାତ୍ରା କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୩ଟି ସହରରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏଥିରେ ଯୁଏସଏର ୮ଟି ସହର (ମିନିଆପୋଲିସ, ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି, ହ୍ୟୁସ୍ଟନ, ଫ୍ରେମଣ୍ଟ, ଉତ୍ତର କାରୋଲାଇନା ଆଦି) ସମ୍ମିଳିତ ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ସତ୍ୟ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ । ବିଶେଷ ଭାବରେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଶ୍ୱଯାତ୍ରା ଯୁଏସଏର ମିନିଆପୋଲିସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଇତିହାସ ରଚନା କରିଛି ।

ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ରୁ ୧୨ଟି ଅଧିକ ଦେଶରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ । ଏକାଧିକ ଦେଶରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ନବକଳେବର ଏକ ନୂଆ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯାହା ହଜାର ହଜାର ଏନଆରଆଇ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ।

ଦର୍ଶକମାନେ ଗୁରୁଜୀ ଡ଼ା. ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଶତପଥୀଙ୍କ ସଦୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନି ସାମଲଙ୍କୁ ଗଭୀର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନେତା ଓ ପ୍ରଯୋଜନା ଦଳକୁ ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ ସ୍ପର୍ଶକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ପବିତ୍ର ନବକଳେବର ପରମ୍ପରାର ଚିତ୍ରଣ ଦେଖି ଅନେକେ ଭାବବିହ୍ଵଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ।

ସଞ୍ଜୟ ଦଳାଇ ଓ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚାର–ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ହୃଦୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଥିଲେ ।

ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଯୋଜିକା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନି ସାମଲ, ଅଭିନେତା ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦଳାଇ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ସଞ୍ଜିତ ନାୟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିତ୍ତ ଦେବତା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପିଆର୍ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସଞ୍ଜୟ ଦଳାଇ ଓ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚାର–ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ହୃଦୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ୍ୟବାଦଜଣାଇ ଥିଲେ ।

ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାର ସମଗ୍ର ଜନସାଧାରଣ ଓ ବିଦେଶରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭଲପାଇବା ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Also Read- Weekly Gold Rate: ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୪ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବଢିଲା ସୁନା ଦର, ରୂପା ବଢାଇଲା ଚିନ୍ତା !

Also Read- ମାଲକାନଗିରିରେ ଆଉ ୩୬ ଘଣ୍ଟା ବଢିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା

