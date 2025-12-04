Advertisement
ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ୧୮ ଦିନ ପୁରିଲା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେନି ଅର୍ପିତା !

ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଯୋଜକ ଟୁଟୁ ନାୟକ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅନ୍ତରା ଏବଂ ଅସୀମାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କଳାକାର ସେଦିନ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ହେଲେ ଅର୍ପିତା କାହିଁକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ?

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 04, 2025, 10:22 PM IST

Ollywood News: କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ୧୮ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସହକଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିନି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ନିଜ ପ୍ରିୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ହରାଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କୋହଭରା ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ସିଧାସଳଖ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ସହକଳାକାର ଅର୍ପିତାଙ୍କ ନାମ ଉଠାଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।

ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଦୀନେଶଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟାନେଜର ଦୀନେଶଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯାହା ପରେ ଆଲୋଚନା ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ୱେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି । ଦୀନେଶ କହିବା ମୁତାବକ, ସୋ କରିବାକୁ ହ୍ୟୁମାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉନଥିଲା । କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ କଥା ରଖି ସେ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କଥା ହ୍ୟୁମାନ କହିଛନ୍ତି । ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ୱେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ରାଉରକେଲା ସମେତ ଅନେକ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ସୋ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଦୁର୍ବବ୍ୟହାର ଘଟଣାକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଓଲିଉଡର ଜିତୁ ରାଉତ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଯୋଜକ ଟୁଟୁ ନାୟକ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅନ୍ତରା ଏବଂ ଅସୀମାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କଳାକାର ସେଦିନ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ହେଲେ ଅର୍ପିତା କାହିଁକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ପିତା କାହିଁକି ଏ ବାବଦରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ? ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ୱା ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ମେସେଜର ରିପ୍ଲେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅର୍ପିତା । ମା କଣ କେବେ ଭୁଲ୍ କୁହେ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜକ ଟୁଟୁ ନାୟକ କହିଥିଲେ ।

କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମତ ରଖି ପ୍ରଯୋଜକ ସ୍ଥିତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅର୍ପିତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି ସେ, ବଡ଼ ଘର ଏବଂ ବଡ଼ ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ଅର୍ପିତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସୁନାମ ରହିଛି । ଅର୍ପିତା ଅନେକ ସୋ କରିବା ସହ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି । ଅର୍ପିତା ନିଜେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତେଣୁ ମାସକୁ କଣ ଜଣେ ୫୦ରୁ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବନି ?

ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ୧୮ ଦିନ ପୁରିଲା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେନି ଅର୍ପିତା !
