ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଫସିବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ! ଡିସିପି ଦେଲେ ବଡ ସୂଚନା

Humane Sagar Death Case: ଓଲିଉଡ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମା’ ଶେଫାଳୀ ସୁନାଙ୍କ ଏତଲା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏତଲା ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଏତଲାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ । ମେଡିକାଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, କଟକ ମର୍କତନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମାଆ ସେଫାଳୀ ସୁମନ । ଏତଲାରେ ଥିବା ନାଁ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସହ କଳାକାର ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ, ପତ୍ନୀ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର, ଡାକ୍ତର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତକାର ସୋମେଶ ଶତପଥୀ, ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଦୁଇ ମ୍ୟାନେଜର ଦିନେଶ ବେହେରା ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ନାମ ରହିଛି ।
କିଛି ମେଡିକାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି । ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କି ନଥିଲା ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିପାରେ । ମର୍କତନଗର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଘଟଣାର ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଏସିପି ରାଙ୍କର ଅଫିସର ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମାଆ ଶେଫାଳି ସୁନା । କଟକ ମର୍କତ ନଗର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଏତଲା ଦେଇଥିବା ସମୟରେ ସେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମାଆ ସେଫାଳି ସୁନା ।
ଏତଲା ଦେବା ସହ ପୁଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମାଆ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥିବା ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଅବହେଳା, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଚାପ, ବିଷକ୍ରିୟା, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ସମେତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର୍, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ସଂପର୍କିତ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ୬ ସପ୍ତାହ ବିତିବାକୁ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସହକଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିନି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ନିଜ ପ୍ରିୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ହରାଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କୋହଭରା ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ସିଧାସଳଖ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ସହକଳାକାର ଅର୍ପିତାଙ୍କ ନାମ ଉଠାଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।
ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଦୀନେଶଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟାନେଜର ଦୀନେଶଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯାହା ପରେ ଆଲୋଚନା ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ୱେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି । ଦୀନେଶ କହିବା ମୁତାବକ, ସୋ କରିବାକୁ ହ୍ୟୁମାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉନଥିଲା । କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ କଥା ରଖି ସେ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କଥା ହ୍ୟୁମାନ କହିଛନ୍ତି । ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ୱେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ରାଉରକେଲା ସମେତ ଅନେକ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ସୋ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଦୁର୍ବବ୍ୟହାର ଘଟଣାକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଓଲିଉଡର ଜିତୁ ରାଉତ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଯୋଜକ ଟୁଟୁ ନାୟକ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅନ୍ତରା ଏବଂ ଅସୀମାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କଳାକାର ସେଦିନ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ହେଲେ ଅର୍ପିତା କାହିଁକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ପିତା କାହିଁକି ଏ ବାବଦରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ? ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ୱା ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ମେସେଜର ରିପ୍ଲେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅର୍ପିତା । ମା କଣ କେବେ ଭୁଲ୍ କୁହେ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜକ ଟୁଟୁ ନାୟକ କହିଥିଲେ ।
କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମତ ରଖି ପ୍ରଯୋଜକ ସ୍ଥିତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅର୍ପିତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି ସେ, ବଡ଼ ଘର ଏବଂ ବଡ଼ ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ଅର୍ପିତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସୁନାମ ରହିଛି । ଅର୍ପିତା ଅନେକ ସୋ କରିବା ସହ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି । ଅର୍ପିତା ନିଜେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତେଣୁ ମାସକୁ କଣ ଜଣେ ୫୦ରୁ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବନି ?
ଟିଟଲାଗଡରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ କବରସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜଣାଇଥିଲେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଓଲିଉଡର କିଛି କଳାକାର । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ କବର ନିକଟରେ ବେଶ୍ ଭାବବିହ୍ୟୁଳ ହୋଇପଡିଥିଲେ ଅନୁଭବ । ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ସହ ଅନେକ କଥା କହିଥିଲେ ଅନୁଭବ ।
