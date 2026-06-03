Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3236749
Zee OdishaOdisha EntertainmentOllywood: ରୂପେଲି ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ୪ଟି ସିନେମା, ବାଜି ମାରିବ କି ଛକି ଶୂନ ?

Ollywood: ରୂପେଲି ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ୪ଟି ସିନେମା, ବାଜି ମାରିବ କି ଛକି ଶୂନ ?

ସିନେମାର କାହାଣୀ ପାଇଁ ସିନେମା ସୁପରହିଟ୍ ହେବ ନା ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସିନେମାକୁ ହିଟ୍ କରାଇବ ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସିନେମାରେ କେଉଁ କଳାକାରଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jun 03, 2026, 04:37 PM IST

Trending Photos

Ollywood: ରୂପେଲି ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ୪ଟି ସିନେମା, ବାଜି ମାରିବ କି ଛକି ଶୂନ ?

Ollywood: ଏଥର ରଜରେ ରୂପେଲି ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବଛା ବଛା ୪ଟି ସିନେମା । ଦମଦାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ସହ ବଡ ପରଦାରେ ରାଜ କରିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ସିନେମାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ । ସେଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରମୋଶନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି । ସିନେମାର କାହାଣୀ ପାଇଁ ସିନେମା ସୁପରହିଟ୍ ହେବ ନା ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସିନେମାକୁ ହିଟ୍ କରାଇବ ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସିନେମାରେ କେଉଁ କଳାକାରଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ।

ଜୁନ୍ ୧୨, ୨୦୨୬ରେ ସିନେମା ହଲ୍‌ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 'ଡାଏରୀ' । ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜାସମିନ୍ ରଥଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ମଣିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ପ୍ରେମ କାହାଣୀଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ ଆସୁଛି ।

ସେହିପରି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା 'ଶିକାର' ମଧ୍ୟ ଏଥର ରଜରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି । ଅଭିନେତା ଅମ୍ଳାନ ଦାସ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହା ଏକ ସସପେନ୍ସ-ଥ୍ରିଲର୍ ସିନେମା ।ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସିନେମାରେ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ, ଅଙ୍କିତ୍, ଜ୍ଞାନ ହୋତା ଏବଂ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସିନେମାର ଲେଖକ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ ।

Add Zee News as a Preferred Source

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଓଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଭିନିତ ସିନେମା 'ଛକି ଶୂନ' ଏକ ସସପେନ୍ସ-ଥ୍ରିଲର୍ କାହାଣୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଅନୁଭବଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସିନେମା ହଲକୁ ଟାଣିଆଣେ । ତେଣୁ ଏହି ସିନେମାଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୁପରହିଟ୍ ହେବ ବୋଲି ସିନେପ୍ରେମୀ ଏବଂ ସିନେ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ଛକି ଶୂନରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରେୟାନ୍ସି ଦାଶ, ଉଦିତ୍ ଗୁରୁ ଏବଂ ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ତାପସ ସରଘରିଆ ସିନେମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିବାବେଳେ ମାନସ ପଢିଆରୀ ସିନେମାଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ସାମାଜିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର  'ଦ ମିଲେଟ ଡାଏରୀ' ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସିନେମାରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅଭିନେତା କୁନା ତ୍ରୀପାଠି, ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ଶକ୍ତି ବରାଳ, ରାଜ ରାଜେଶ୍, ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସିନେମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ।

Also Read- Share Market: ଆଜି ସେୟାର ବଜାର କ୍ରାସର ୫ଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ

Also Read- Sun Transit In Gemini 2026: ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

RBI gold sale claim
RBI ଉପରେ ଦେଶର ସୁନା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ଆରବିଆଇ...
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..
Odia News
Share Market: ଆଜି ସେୟାର ବଜାର କ୍ରାସର ୫ଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ
Unite8 Sports
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ଜି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଣିଲା ୪ଟି ନୂଆ ‘ୟୁନାଇଟ8 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍
Delhi Malviya Nagar Fire
ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଡେଇଁଲେ ମହିଳା, ୨୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ...