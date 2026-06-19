OTT ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆସୁଛି ୮ଟି ବଡ଼ ରିଲିଜ୍...

OTT ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ନେଇ ଆସିଛି ମନୋରଞ୍ଜନର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ୍। ସସପେନ୍ସ, ଆକ୍ସନ୍, ରୋମାନ୍ସ, କମେଡି ଓ ଭାବାତ୍ମକ କାହାଣୀକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ Prime Video, JioHotstar ଏବଂ MX Playerରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫିଲ୍ମ ଓ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ମୋହନଲାଲଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଥ୍ରିଲର ଫିଲ୍ମ ‘Drishyam 3’। ଜିତୁ ଜୋସେଫଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଜର୍ଜକୁଟ୍ଟିଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି ମୋହନଲାଲ। ରହସ୍ୟ, ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଓ ଇମେସନାଲ୍ ଡ୍ରାମାରେ ଭରପୂର ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ Prime Videoରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି।
ସ୍ପାଇ ଥ୍ରିଲର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ‘The Agency Season 2’ ଜୁନ୍ ୨୧ରେ Prime Videoରେ ଆସୁଛି। ମାଇକେଲ ଫାସବେଣ୍ଡରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ସିରିଜ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗୁପ୍ତଚର ଜଗତର ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ, ଏବଂ ଭଲପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ହିନ୍ଦୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ MX Playerରେ ଜୁନ୍ ୧୮ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଅବ୍ ହୋଗା ହିସାବ (Ab Hoga Hisaab)। ସଞ୍ଜୟ କପୁର, ଶାହୀର ଶେଖ ଓ ମୌନୀ ରାୟଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ସିରିଜ୍ ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କ ଓ ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଗଢ଼ାଯାଇଛି।
ଏହି ସପ୍ତାହର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ‘Gram Chikitsalay Season 2’। ଜୁନ୍ ୨୩ରେ Prime Videoରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କମେଡି-ଡ୍ରାମା ସିରିଜ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ସହରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ାଯାଇଛି।
JioHotstarରେ ଜୁନ୍ ୧୯ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ‘Thukra Ke Mera Pyaar Season 2’ ଏବଂ ‘Save The Tigers Season 3’। ପ୍ରଥମଟି ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଓ ପ୍ରତିଶୋଧଭିତ୍ତିକ କାହାଣୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ତେଲୁଗୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପସନ୍ଦର କମେଡି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ।
ସେହିପରି, ଜେମ୍ସ କ୍ୟାମେରନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ‘Avatar: Fire and Ash’ ଜୁନ୍ ୨୪ରେ JioHotstarରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ୍ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ପାଇଁ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି।
ତାମିଲ୍ ଫିଲ୍ମ ‘Kenatha Kanom’ ମଧ୍ୟ JioHotstarରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେଉଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଅଭିନବ କାହାଣୀ ଓ ହାସ୍ୟରସ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଦେବ।
ମୋଟ ଉପରେ, ଏହି ସପ୍ତାହ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ ଓ ରୁଚିର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଖାସ୍।