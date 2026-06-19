Add Zee Business As A Preferred Source
App

OTT ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆସୁଛି ୮ଟି ବଡ଼ ରିଲିଜ୍...

OTT ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ନେଇ ଆସିଛି ମନୋରଞ୍ଜନର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ୍। ସସପେନ୍ସ, ଆକ୍ସନ୍‌, ରୋମାନ୍ସ, କମେଡି ଓ ଭାବାତ୍ମକ କାହାଣୀକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ Prime Video, JioHotstar ଏବଂ MX Playerରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫିଲ୍ମ ଓ ୱେବ୍‌ ସିରିଜ୍‌ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 19, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:35 PM IST
OTT ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆସୁଛି ୮ଟି ବଡ଼ ରିଲିଜ୍...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
OTT ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆସୁଛି ୮ଟି ବଡ଼ ରିଲିଜ୍...
OTT releases0 min ago
2
Pallavi Deori1 hr ago
3
Odisha news1 hr ago
4
vigilance raid2 hrs ago
5
Malkangiri Doctor Assault2 hrs ago