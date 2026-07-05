Folk Music Legend Death: ଲୋକସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତୀଜନ ବାଇ...

Folk Music Legend Death: ଛତିଶଗଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକଗାୟିକା ଏବଂ ପଣ୍ଡବାଣୀ କଳାର ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ କଳାକାର ତୀଜନ ବାଇଙ୍କର ୭୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ତୀଜନ ବାଇ ରାୟପୁର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ରବିବାର ପ୍ରଭାତ ପ୍ରାୟ ୩ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଲୋକକଳା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
ତୀଜନ ବାଇ ଛତିଶଗଡ଼ର ଗନିୟାରୀ ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପଣ୍ଡବାଣୀ ଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ୧୦ ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଛୋଟ ଆରମ୍ଭ ପରେ ସେ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ଭାରତ ସହ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ପଣ୍ଡବାଣୀ କଳାକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।
ତୀଜନ ବାଇଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ହେଉଛି ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଠିଆ ହୋଇ ‘କାପାଳିକ ଶୈଳୀ’ରେ ପଣ୍ଡବାଣୀ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ବସି ‘ବେଦାମତୀ’ ଶୈଳୀରେ ଗାଉଥିବା ବେଳେ, ତୀଜନ ବାଇ ନିଜର ସାହସ ଓ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ଏକ ନୂଆ ପରମ୍ପରାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଓ ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରୁଥିଲା।
#WATCH | Nava Raipur | Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai says, "Teejan Bai has passed away, who was honoured with the Padma Vibhushan and Padma Shri. She had brought glory to Chhattisgarh across the entire country and the world. We pay humble tribute to her..." pic.twitter.com/SxnGhFRMKh
— ANI (@ANI) July 5, 2026
ଲୋକକଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୧୯୮୮ ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ୨୦୦୩ରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏବଂ ୨୦୧୯ରେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ।
ତୀଜନ ବାଇଙ୍କ ବିୟୋଗ କେବଳ ଛତିଶଗଡ଼ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଲୋକକଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଓ କଳା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବ।