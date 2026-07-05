Add Zee Business As A Preferred Source
App

Folk Music Legend Death: ଲୋକସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତୀଜନ ବାଇ...

Folk Music Legend Death: ତୀଜନ ବାଇ ଛତିଶଗଡ଼ର ଗନିୟାରୀ ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପଣ୍ଡବାଣୀ ଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ୧୦ ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଛୋଟ ଆରମ୍ଭ ପରେ ସେ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ଭାରତ ସହ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ପଣ୍ଡବାଣୀ କଳାକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 05, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:55 AM IST
Folk Music Legend Death: ଲୋକସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତୀଜନ ବାଇ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Folk Music Legend Death: ଲୋକସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତୀଜନ ବାଇ...
Teejan Bai Death25 min ago
2
Petrol Diesel price1 hr ago
3
Top 10 news1 hr ago
4
India vs England3 hrs ago
5
weather report3 hrs ago