ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଦେବେ ଖୁସି ଖବର...ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ସେୟାର କଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋଷ୍ଟ...
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2895943
Zee OdishaOdisha Entertainment

ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଦେବେ ଖୁସି ଖବର...ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ସେୟାର କଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋଷ୍ଟ...

ରାଘବ ଏବଂ ପରିଣୀତି ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଡ଼ି ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଅତିଥିଙ୍କ ଆସିବାର ଖବର ଏକ ସୁନ୍ଦର କେକ୍ ସହିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ସୁନ୍ଦର କେକ୍ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ 1+1=3 ଏବଂ ପିଲାର ପାଦଚିହ୍ନ ଅଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Aug 25, 2025, 01:55 PM IST

Trending Photos

ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଦେବେ ଖୁସି ଖବର...ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ସେୟାର କଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋଷ୍ଟ...

Parineeti Chopra Raghav Chadha: ବଲିଉଡର ପାୱାର କପଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ କପିଲ୍ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶୋ’ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରାଘବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେବେ ବୋଲି ଇସାରା ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ଯୋଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି: 
ରାଘବ ଏବଂ ପରିଣୀତି ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଡ଼ି ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଅତିଥିଙ୍କ ଆସିବାର ଖବର ଏକ ସୁନ୍ଦର କେକ୍ ସହିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ସୁନ୍ଦର କେକ୍ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ 1+1=3 ଏବଂ ପିଲାର ପାଦଚିହ୍ନ ଅଛି।

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @parineetichopra

ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର: 
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଏକ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିଡିଓରେ ଉଭୟଙ୍କ ବ୍ୟାକଲୁକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ସମୟରେ, ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ପରି ଏବଂ ରାଘବଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ଜଣେ ୟୁଜର ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଃ, କ’ଣ ଖବର। ତୃତୀୟ ୟୁଜର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୟୁଜରମାନେ ରାଘବ ଏବଂ ପରିଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଅନେକ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି।

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

bjd politics
BJD Politics: ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ହାଇଜାକ୍‍ ହେବ ବିଜେଡି!
Israel attack
Israel Attack: ୟେମେନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Delhi metro
Delhi Metro: ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ହେଲା ମହଙ୍ଗା, ଆଜି ଠାରୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ
Accident News
Accident News: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା: ୮ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
;