Pavitra Rishta Actress Death: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଝଟକା, ପପୁଲାର ଟିଭି ସିରିଏଲ 'ପବିତ୍ର ରିସ୍ତା'ର ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2903471
Zee OdishaOdisha Entertainment

Pavitra Rishta Actress Death: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଝଟକା, ପପୁଲାର ଟିଭି ସିରିଏଲ 'ପବିତ୍ର ରିସ୍ତା'ର ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Pavitra Rishta Actress Death:  ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୩୧ ଅଗଷ୍ଟରେ, ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହିତ ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Aug 31, 2025, 12:47 PM IST

Trending Photos

Pavitra Rishta Actress Death: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଝଟକା, ପପୁଲାର ଟିଭି ସିରିଏଲ 'ପବିତ୍ର ରିସ୍ତା'ର ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Pavitra Rishta Actress Death: ଟିଭିର ସବୁଠାରୁ ପପୁଲାର ସିରିଏଲ 'ପବିତ୍ର ରିସ୍ତା' ଫେମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟା ମରାଠେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୩୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ। ପ୍ରିୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ପ୍ରିୟା ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରି କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରୁ ସେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୩୧ ଅଗଷ୍ଟରେ, ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହିତ ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି।

ପ୍ରିୟା ମରାଠେ କିଏ ଥିଲେ?
ପ୍ରିୟା ଜୀ ଟିଭିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧାରାବାହିକ 'ପବିତ୍ର ରିସ୍ତା'ରେ ଅଙ୍କିତା ଲୋଖଣ୍ଡେଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇରେ ବଢ଼ିଥିବା ପ୍ରିୟା ମରାଠେ କଳାଶିଳ୍ପରୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ପ୍ରଥମ ଶୋ' ଥିଲା 'ୟୋ ସୁଖାନୋୟା'। ଏହା ପରେ, ପ୍ରିୟା ମରାଠେ 'ଚାର ଦିବସ ସାସୁଚେ' ଧାରାବାହିକରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ମରାଠୀ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ଛାପ ଛାଡ଼ିବା ପରେ, ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ହିନ୍ଦୀ ଟିଭି ଶିଳ୍ପରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ।

କମେଡି ଶୋ’ରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟା
ପ୍ରିୟା ମରାଠେ ଜଣେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଅପ୍ କମେଡିଆନ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ‘କସମ୍ ସେ’ ଧାରାବାହିକ ମାଧ୍ୟମରେ ହିନ୍ଦୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ପ୍ରିୟା ‘କମେଡି ସର୍କସ୍’ର ପ୍ରଥମ ସିଜିନରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହି ଧାରାବାହିକ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପରିଚୟ ମିଳିନଥିଲା। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ‘ପବିତ୍ର ରିସ୍ତା’ରୁ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେ ସୋନିର ଟିଭି ଧାରାବାହିକ ‘ବଡେ ଅଚ୍ଛେ ଲଗତେ ହୈଁ’ରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ।

୨୦୧୨ ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ
‘ପବିତ୍ର ରିସ୍ତା’ରେ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବର୍ଷା ସତୀଶଙ୍କୁ ଏବେ ବି ମନେ ରଖାଯାଏ। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରି କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ସେ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ଶାନ୍ତନୁ ମୋଘେଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଶାନ୍ତନୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମୋଘେଙ୍କ ପୁଅ।

Also Read: EPFO 3.0: ୮କୋଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର...ଇପିଏଫଓ 3.0 ଦେବ ଏହି ୫ଟି ସୁବିଧା, ଜାଣିରଖନ୍ତୁ

Also Read: Weekly Financial Horoscope: ଆୟର ଖୋଲିବ ନୂଆ ଉତ୍ସ...ମାଲାମାଲ୍ ହେବେ ଏହିସବୁ ରାଶି

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

budh gochar
Budh Gochar: ୩୯୭ ଦିନ ପରେ ସିଂହ ରାଶିରେ ବୁଧ ଚଳନ...୩ ରାଶି ହେବେ ବେଶି ଭାଗ୍ୟବାନ
EPFO 3.0
EPFO 3.0: ୮କୋଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର...ଇପିଏଫଓ 3.0 ଦେବ ଏହି ୫ଟି ସୁବିଧା, ଜାଣିରଖନ୍ତ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଉଦଳାରେ ଲଜ୍ଜା, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼
Odia News
ଇସ୍ରାଏଲ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ହାଉଥି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Top 10 news
ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ SIଙ୍କ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର, ଚୀନ୍‌ ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
;