PM Modi: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାୟୋପିକ 'Maa Vande'ର ସୁଟିଂ...ଜାଣନ୍ତୁ ମୋଦୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ କିଏ?

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 21, 2025, 09:12 PM IST



PM Modi: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାୟୋପିକ 'Maa Vande'ର ସୁଟିଂ...ଜାଣନ୍ତୁ ମୋଦୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ କିଏ?

PM Modi Biopic Film: ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ "ମା ବନ୍ଦେ"। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ​​ହେଉଛି ଯେ ଏଥର, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଅଭିନେତା ଉନ୍ନି ମୁକୁନ୍ଦନ "ନମୋ" ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ।

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ
ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। "ମା ବନ୍ଦେ" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପିଲାଦିନରୁ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଗୌରବମୟ, ସଂଘର୍ଷମୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବିବେକ ଓବେରୟଙ୍କ ଭଳି ଅଭିନେତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନି ମୁକୁନ୍ଦନଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରର କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଏହାର ଟିମ୍ କହିଛନ୍ତି।  

ଉନ୍ନି ମୁକୁନ୍ଦନ କିଏ?
ଉନ୍ନି ମୁକୁନ୍ଦନ ମାଲାୟଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା । ତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ମଲିକାପ୍ପୁରମ" ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଫିଟ୍ ଶରୀର ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ସହ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଉନ୍ନିଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ଭୂମିକାକୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। 

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁଖ୍ୟାଂଶ
ଶୀର୍ଷକ: 'ମା ବନ୍ଦେ'
ମୁଖ୍ୟ କଳାକାର: ଉନ୍ନି ମୁକୁନ୍ଦନ
ବିଷୟ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଯୁବପୀଢ଼ୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା।

ସୁଟିଂ କେଉଁଠାରେ ହେବ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ଦଳ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। କାହାଣୀରେ ସତ୍ୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଭିନ୍ନ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସ୍ଥାନରେ ସୁଟିଂ କରାଯିବ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାନବିକ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଜୀବନୀ କାହିଁକି ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର?
ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ରାଜନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। "ମା ବନ୍ଦେ" ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ମାତାମାନେ ମୋଦୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଛବିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁହଁକୁ ନେଇ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସମଗ୍ର ଭାରତର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିର୍ମିତ ହେଉଛି।





