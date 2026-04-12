Zee OdishaOdisha Entertainment

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 12, 2026, 03:03 PM IST

Asha Bhosle Passes Away: ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ କାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋସ୍‌ଲେଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି । ୯୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଶାଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ଆନନ୍ଦ ଭୋସ୍‌ଲେ । ୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭାଷା ଏବଂ ୧୨ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗୀତରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ଆଶା । କାଲି ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଶିବାଜୀ ପାର୍କରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ । ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍‌କେ, ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଶା ଭୋସଲେ ।

ଆଶା ଭୋସ୍‌ଲେଙ୍କ ପରଲୋକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ମୋଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଶାଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ବର ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରିବି । ତାଙ୍କ ପରିବାର, ପ୍ରଶଂସକ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ।ଆଶାଙ୍କ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବ ।

ଆଶା ଭୋସ୍‌ଲେଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗାୟିକା ଆଶାଜୀଙ୍କ ପରଲୋକରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ଭାବନା ଥିଲା । କଣ୍ଠସ୍ୱର ଯାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ପରିବାର, ପ୍ରଶଂସକ, ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସମବେଦନା । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଚିରଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।

ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରି ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଚୁରା ଲିୟା ହୈ ତୁମ୍‌ନେ ଯୋ ଦିଲ୍ କୋ… । ଅସାଧାରଣ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଭିନ୍ନ ପିଢ଼ିକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ, ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

