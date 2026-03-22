କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦୀପ୍ତିରେଖାଙ୍କ ଭଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 22, 2026, 10:41 PM IST

Entertainment News: ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢୀ ଗାଇଥିବା ଭଜନ 'ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା'କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଭଜନର ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେବୀ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିରେ ଅପାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଦିବ୍ୟ ମାତାଙ୍କ ପୂଜା ଭକ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ।

ଓଡ଼ିଆ ଭଜନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବା ପରେ ଦୀପ୍ତିରେଖାଙ୍କ ସମେତ ଗୀତଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଟିମ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଭଜନଟି ୧୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୧ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଦୀପ୍ତିରେଖାଙ୍କ ୟୁଟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦୂର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ଏହି ଭାବ ଭକ୍ତି ଭରା ଭଜନଟି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା । ଭଜନଟିକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ । ଗୀତଟିର ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୋମେଶ ଶତପଥି । ଭଜନରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦୀପ୍ତିରେଖାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

