ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋସଲେ ଅସୁସ୍ଥ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି

Asha Bhosle Health: ଲୋକପ୍ରିୟ ବଲିଉଡ଼ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ କାରଣରୁ ମୁମ୍ବାଇ ବ୍ରିଚ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ୯୨ ବର୍ଷୀୟା ଆଶାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 11, 2026, 10:21 PM IST

Asha Bhosle Health: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅବନତି ଘଟିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ୱାଇ ସ୍ଥିତ ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।  ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହୃଦ୍‌ ଏବଂ ଫୁସଫୁସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲର ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ (ICU)ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ସେ ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରତୀତ ସମଦାନୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି।

ଆଶା ଭୋସଲେ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଅନେକ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଇଥିବା ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରୁଛି ଏବଂ ସେ "ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ସିଙ୍ଗର" ଭାବରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଖବର ପରେ, ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ଅନେକ ତାରକା ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ମୋଟ ଉପରେ, ଆଶା ପ୍ରାୟ ୧୨,୦୦୦ ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି - ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ କଳାକାର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ସଫଳତା। ବଲିଉଡ ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତର ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଗଜଲ ଏବଂ କୱାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶୈଳୀର ଗୀତ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ହିନ୍ଦୀ ସ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରାରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ବହୁମୁଖୀତା ହିଁ ସେ ଏତେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି।

ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟତୀତ, ଆଶା ଭୋଁଲେ ମରାଠୀ, ବଙ୍ଗଳା, ପଞ୍ଜାବୀ, କନ୍ନଡ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ମାଲାୟଲମ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଗୁଜୁରାଟୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବହୁଭାଷୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି । 

୧୯୭୯ ମସିହାରେ, ଆଶା ଭୋସଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ। ମୋଟ ୧୮ ଥର ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ, ୭ ଥର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଅପାର ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୨୦୦୧ ମସିହାରେ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ସରକାର ଆଶାଙ୍କୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ - ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର, ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ।

Soubhagya Ranjan Mishra

