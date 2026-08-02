Ollywood News: ଜୀବନର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦୀପନ୍ୱିତ-ଶୀତଳ

Ollywood News: ଓଲିଉଡ ଜଗତରୁ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସିର ଖବର। ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଦୀପନ୍ୱିତ ଦାଶମହାପାତ୍ର ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶୀତଳ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଛି। ଉଭୟ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନିର୍ବନ୍ଧର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଏହି ଖୁସି ଖବରକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ଶୀତଳ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "Years ago we found each other. Today, we found forever. Here's to a lifetime of choosing each other, every single day." ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ବାର୍ତ୍ତା ସହ #Engaged ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି।
ନିର୍ବନ୍ଧ ଅବସରରେ ଦୀପନ୍ୱିତ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଶୀତଳ ଲାଲ ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀରେ ଖୁବ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଥିଲେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇ ନୂଆ ଜୀବନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଓଲିଉଡର ଅନେକ କଳାକାର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଦୀପନ୍ୱିତ ଦାଶମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଓ ଥିଏଟର ଜଗତର ଜଣେ ପରିଚିତ ଚେହେରା। ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ବିନ୍ଦୁ ସାଗର' ଫିଲ୍ମ ସମେତ ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।
ଦୀପନ୍ୱିତ ଓ ଶୀତଳଙ୍କ ଏହି ନିର୍ବନ୍ଧ ଖବର ଓଲିଉଡ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ଉପରେ।