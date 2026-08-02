Add Zee Business As A Preferred Source
App

Ollywood News: ଜୀବନର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦୀପନ୍ୱିତ-ଶୀତଳ

ନିର୍ବନ୍ଧ ଅବସରରେ ଦୀପନ୍ୱିତ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଶୀତଳ ଲାଲ ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀରେ ଖୁବ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଥିଲେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇ ନୂଆ ଜୀବନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 02, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:43 PM IST
Ollywood News: ଜୀବନର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦୀପନ୍ୱିତ-ଶୀତଳ
Image Credit: Image Source: Social Media

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Zee Entertainmentକୁ ଶେୟାରହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ବଡ଼ ସମର୍ଥନ! ₹3,143.5 କୋଟି ନିବେଶକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରି
2
3
4
5