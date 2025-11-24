Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3016656
Zee OdishaOdisha Entertainment

Dharmendra Passes Away: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତଃ ଘଟିଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 24, 2025, 04:25 PM IST

Trending Photos

Dharmendra Passes Away: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

Dharmendra Passes Away: ବଲିଉଡର ବର୍ଷିୟାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୋପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି । ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧିର ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରର ଅଭିନୟ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ । ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ପର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତଃ ଘଟିଛି । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଅସାଧାରଣ ଅଭିନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ଭରି ଦେଇଥିଲା । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିବିଧ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅପାର ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା । ନିଜର ସରଳତା, ନମ୍ରତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ ଥିଲେ ।

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଷିୟାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ । ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅଭିନୟ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା । ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର କଳାକାର ଓ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ । ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସମବେଦନା ।

Add Zee News as a Preferred Source

ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗ ସହ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ଏକ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଲା । ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କଳାକାର ଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । ନିଜ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ମର୍ମାହତ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବୈଦୟନ୍ତ ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ମୁମ୍ବାଇ ଭିଲେ ପାର୍ଲେ ସ୍ଥିତ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି । ଅଭିନେତା ଅମିତାଭ ବଚନ ଓ ପୁଅ ଅଭିଷେକ ବଚନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ବାସ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ସୁପରଷ୍ଟାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । ୬ ଦଶନ୍ଧିର ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିଅରରେ ୩ ଶହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ହି-ମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ । ସୋଲେ, ଚୁପ୍‌କେ ଚୁପ୍‌କେ, ସତ୍ୟକାମ, ଗୁଲାମୀ, ହକିକତ, ହୁକୁମତ, ଆଗ୍ ହି ଆଗ୍, ଜନି ଗଦ୍ଦାର ଆଦି ଲୋକପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦମଦାର ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିଛି । ବେତାବ୍ ଓ ଘାୟଲ ଭଲି ଲୋକପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ।

Also Read- 8th Pay Commission: ଏହି ୭ଟି କଥା ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ବଡ ଲାଭ

Also Read- Dharmendra Passes Away: ପଞ୍ଜାବରୁ ବଲିଉଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ନଥିଲା ଯାତ୍ରା...

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Dharmendra Deol
Dharmendra Deol Died: ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ, ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା
Petrol price hike
ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ବଢିଲା ତୈଳଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଲିଟର ପିଛା ଦର
Justice Surya Kant
Justice Surya Kant : ଶପଥ ନେଲେ ୫୩ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ
india gate protest
India Gate protest: ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଗିରଫ