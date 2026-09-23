/National Film Awards: ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁଜରାଟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମାରୋହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସିନେମା ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ କଳାକାର ଓ ସିନେମା ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ବାହାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସମାରୋହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ସିନେମା ଜଗତର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ଏଭଳି ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଜିନିଷର ପ୍ରଚାର-ପ୍ରସାର ନକରିବାକୁ ସେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଲୋକପ୍ରିୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ମତାମତ ଯୁବପିଢ଼ି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରର ଜୁରି ପ୍ୟାନେଲରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକ ଭୂମିକା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସାମିଲ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହାସହ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଇକୋନୋମିରେ କାମ କରୁଥିବା ଛୋଟ କଳାକାର, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବାକୁ ବଡ଼ ପଦରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଥାଏ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ଅଭିନେତା ବର୍ଗରେ ମମୁଟ୍ଟି ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟନଙ୍କୁ ‘ଚନ୍ଦୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍’ ଏବଂ ମମୁଟ୍ଟିଙ୍କୁ ‘ବ୍ରହ୍ମୟୁଗମ୍’ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ‘ଆର୍ଟିକଲ୍ ୩୭୦’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଯାମୀ ଗୌତମଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି।