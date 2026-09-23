Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Entertainment
  • /National Film Awards: ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା

National Film Awards: ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରର ଜୁରି ପ୍ୟାନେଲରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକ ଭୂମିକା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସାମିଲ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 23, 2026, 08:03 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 08:03 AM IST
National Film Awards: ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା
2
3
4
5