Priyanka Chopra: ୩ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଫେରିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଆଉ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ବଡ କାମ

Priyanka Chopra: ଦେଶୀ ଗାର୍ଲ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା (Priyanka Chopra) । ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପତି ନିକ ଓ ଝିଅ ସହ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା । ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିଦେଶରେ ରୁହନ୍ତି। ହେଲେ ପାଖାପାଖି ୩ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଆଜି ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାର ପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାରେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ପରେ ସେ ବଲିଉଡ ବିଷୟରେ ଟିକନିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ କରନ ଓ୍ବିଥ୍ କଫି ଶୋ'(Koffee With Karan) ଦେଖିଥିଲେ । ଏନେଇ ପ୍ରିୟଙ୍କା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାରେ କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକି କରନ ଜୋହରଙ୍କୁ ନେଇ ।

ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଭାରତକୁ ଫେରିଛନ୍ତି:

ପାଖାପାଖି ୩ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି ଦେଶୀ ଗାର୍ଲ । ପ୍ରିୟଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ, ସେ ଏକ କାଜୁଆଲ୍ ଡେନିମ୍ କୋ-ଅର୍ଡ ସେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ନୀଳରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଥିବା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ । ଅଭିନେତ୍ରୀ ହାଲୁକା ମେକଅପ୍ ସହିତ କେଶ ଖୋଲା ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ମାଚୁ ନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା କଲେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ:

ଗୁଜୁରାଟର ମୋର୍ବିରେ ମାଚୁ ନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ନୋଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ... ଗୁଜରାଟରେ ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ୧୩୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି , ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି' ।

ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର :



ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ୱାର୍କଫ୍ରଣ୍ଟ କଥା କହିବା ,ତେବେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ହାତରେ ଏକାଧିକ ବଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି । ସିରିଜ୍ ଇଟ୍ସ ଅଲ କମିଂ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମି, ('It's All Coming Back To Me) ଓ ସିଟାଡେଲ ( Citadel) ରେ ସେ ନଜର ଆସିବେ। ରୁସୋ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ 'ସିଟାଡେଲ୍' ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ OTT ରେ ରିଲିଜ ହେବ । ଆଗାମୀ ସାଇ-ଫାଇ ଡ୍ରାମା ଧାରାବାହିକକୁ ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମୋର୍ଗାନ୍ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ସହ ରିଚାର୍ଡ ମ୍ୟାଡେନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି।