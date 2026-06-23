କଳାକାରଙ୍କୁ କୁକୁର କହିଲେ କ୍ଷୀରୋଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଜବାବ ଦେଲେ କାହ୍ନା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯାତ୍ରା ପ୍ରଯୋଜକ ଓ କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ମାଲିକ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ଯାତ୍ରା ମାଲିକଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଠିକ୍ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି କ୍ଷୀରୋଦ । ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଅବସରରେ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ସମୟରେ କ୍ଷୀରୋଦ କହିଥିଲେ ଯେ, ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଅନେକ କଳାକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି ପାଇ ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ । ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ପରି କଳାକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି ପାଇ ନାହାନ୍ତି । ଅନେକ ସିରିଏଲ କଳାକାର ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ କିଛି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ପଛେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ । କିଛି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ କଳାକାରଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢିଛି । ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଚଳତ ବର୍ଷ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କମିଟି ଭଲରେ ଚାଲୁ ।
ନୂଆ କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ କିଛି ପୁରୁଣା କଳାକାର ବାଦ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି । ଭାଇରାଲ୍ କଳାକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କ୍ଷୀରୋଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଭାଇରାଲ୍ ନୁହେଁ ଭାଇରସ୍ କଳାକାର । ସେମାନେ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ । ସେମାନେ କିଛି ମୁହୁର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆସିବେ ପୁଣି ଚାଲିଯିବେ । ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ନାମ ନେଇ କ୍ଷୀରୋଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିକୁସେଟଙ୍କର ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ କ୍ରେଜ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଧିରେ ଧିରେ ସେ କ୍ରେଜ୍ ଖସିଲା ଏବଂ ଏବେ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ।
ପୀୟୂଷ ଏବଂ ସାଇଙ୍କ ନାଁ ଧରି ସିଧାସଳଖ କ୍ଷୀରୋଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ହିସାବରେ କହୁଛି 'ସାଇ ନାଟକ ବୋଲି କିଛି ଜାଣିନି', ପାଢୀ ବାବୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନେଇଛନ୍ତି ପୀୟୁଷକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ପୀୟୁଷଠାରୁ ଭଲ କଳାକାର କାହ୍ନା । ପୀୟୂଷ ଏବଂ ସାଇଙ୍କୁ ଆମେ ରଙ୍ଗମହଲରୁ କାଢିଦେଇଥିଲୁ । ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଠିକ୍ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ରୋକଠୋକ କହିଛନ୍ତି କ୍ଷୀରୋଦ । ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ପାଢୀ ବୋଲି କହିବା ସହ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ନୂଆ କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କୁ କୁକୁର କହିବା ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା କାହ୍ନା ସ୍ୱାଇଁ। ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପ୍ରଯୋଜକ କ୍ଷୀରୋଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଇ କାହ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ କଳାକାର ହୋଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ୱା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ୨ ଥର ଭାବିଥାନ୍ତେ । କ୍ଷୀରୋଦ ସ୍ୱାଇଁ କଳାକାରଙ୍କୁ 'କୁକୁର' କହିବା ଘଟଣାରେ କାହ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ସବୁ କୁକୁର ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି । ଭଗବାନ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଜନ୍ମ କରିବେ ସେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ କୁକୁର କରି ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି ଅଛୁ । ଆମ ପରି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯିବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ । ଭୁଲ୍ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ବୋଲି ଶେଷରେ କାହ୍ନା କହିଛନ୍ତି ।