Add Zee Business As A Preferred Source
App

କଳାକାରଙ୍କୁ କୁକୁର କହିଲେ କ୍ଷୀରୋଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଜବାବ ଦେଲେ କାହ୍ନା

କ୍ଷୀରୋଦ ସ୍ୱାଇଁ କଳାକାରଙ୍କୁ 'କୁକୁର' କହିବା ଘଟଣାରେ କାହ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ସବୁ କୁକୁର ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି । ଭଗବାନ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଜନ୍ମ କରିବେ ସେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ କୁକୁର କରି ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି ଅଛୁ । ଆମ ପରି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯିବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 23, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:09 PM IST
କଳାକାରଙ୍କୁ କୁକୁର କହିଲେ କ୍ଷୀରୋଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଜବାବ ଦେଲେ କାହ୍ନା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 news1 hr ago
2
Odia News1 hr ago
3
Lucknow Fire Tragedy1 hr ago
4
Odia News1 hr ago
5
Gurpreet singh sandhu1 hr ago