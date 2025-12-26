Advertisement
Rajinikanth Jailer 2: ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ରଜନୀକାନ୍ତ ଫିଲ୍ମ 'ଜେଲର ୨', ଏହି ୨ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ

Rajinikanth Jailer 2: ଦକ୍ଷିଣ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ "ଜେଲର 2"(Jailer 2) ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଥାଲାଇଭା ଫିଲ୍ମକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 

Dec 26, 2025, 02:12 PM IST

Rajinikanth Jailer 2: ଦକ୍ଷିଣ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ "ଜେଲର 2"(Jailer 2) ପାଇଁ ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଥାଲାଇଭା ଫିଲ୍ମକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। "ଜେଲର 2" ରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଯୋଗଦେବେ। ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏହା ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେବେଠାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହ କେଉଁ ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ନଜର ଆସିବେ?

ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି?

ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନିକଟରେ ସିଟି ସିନେମାକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମିଥୁନ "ଜେଲର 2" ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ମିଥୁନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଖାନ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ। "ଜେଲର 2" ରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏକ କ୍ୟାମିଓରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତ ଏକ ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ଖବରରେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି,ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି।

ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ଯେତେବେଳେ ମିଥୁନଙ୍କୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ କେଉଁ ଧାରା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେ କହିଥିଲେ, “ତୁମେ ସେପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ।” ତା’ପରେ ସେ "ଜେଲର ୨"(Jailer 2)ର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମିଥୁନ କହିଥିଲେ,“ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମ 'ଜେଲର ୨'ର ସମସ୍ତେ ମୋ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। 'ଜେଲର ୨'ର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ରଜନୀକାନ୍ତ, ଶାହରୁଖ ଖାନ, ରମ୍ୟା କୃଷ୍ଣନ ଏବଂ ଶିବ ରାଜକୁମାର ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ମରେ ମୋ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି।” ସେହିପରି, ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ "ଜେଲର 2"ରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଶାହରୁଖ ଖାନ ନଜର ଆସିବେ।

ଦୁଇ ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରିବେ:

ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମରେ ମିଥୁନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ନକାରାତ୍ମକ ହେବ; ସେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ। ଯଦି ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସଙ୍କେତ ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ ଶାହରୁଖ ଖାନ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ। ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ୨୦୧୧ ମସିହାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ରା.ୱାନ୍"ରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ "ରୋବୋଟ୍" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର "ଚିତ୍ତି" ଚରିତ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଅଭିନେତା ସୁରେଶ ମେନନ୍ ଚିତ୍ତି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ।

Rajinikanth Jailer 2
Rajinikanth Jailer 2: ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ରଜନୀକାନ୍ତ ଫିଲ୍ମ 'ଜେଲର ୨', ଏହି ୨ ସୁପରଷ୍ଟାର୍
