Rajpal Yadav: ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଲେ ରାଜପାଲ ଯାଦବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ତିହାର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ୯ କୋଟି ଋଣ ଏବଂ ଏକ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ତିହାର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଗଣମା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 17, 2026, 06:19 PM IST

Rajpal Yadav: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ତିହାର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ୯ କୋଟି ଋଣ ଏବଂ ଏକ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ତିହାର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥା ହୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଦେଶର ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ସବୁଠି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛକରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଭାସ୍କର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଆଇନଗତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ କହିପାରିବେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। 

୪ ଫେବୃଆରୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଫେବୃଆରୀ ୫ ତାରିଖରେ ତିହାର ଜେଲରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ରାଜପାଲ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ଭଣଜାଙ୍କ ବିବାହରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଶୁଣାଣି ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଣାଣିକୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ସୋମବାର, ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରେ, ରାଜପାଲ ଯାଦବ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ୧.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ୧୮ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ପଡିବ।

ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ କଣ କହିଲେ ରାଜପାଲ
ତିହାର ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ, ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ, "ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଆଇନଗତ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆପଣ ଆମର ଓକିଲ ଭାସ୍କର ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବେ। ନଚେତ୍, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ବଲିଉଡରେ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଅଛି। ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ମୋ ସହିତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 200-250 ଫିଲ୍ମ କରିପାରିଛି। ଏହି କାହାଣୀ 2012-13 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା; 2026 ରେ, ମୁଁ 200-250 ଫିଲ୍ମ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ମୋ ହୃଦୟର ଏକ ଅଂଶ। ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ମୁଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବି।"

"ଯଦି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଉପଲବ୍ଧ।"
ରାଜପାଲ ଯାଦବ କହିଥିଲେ କି, "ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକି ଆଇନଗତ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସମର୍ଥକ। ପିଲାଦିନରୁ ୫୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୧.୫ ବିଲିୟନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଯେପରି ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏବଂ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଲିଉଡ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଛି, ଯଦି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁଠି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ 100% ଉପଲବ୍ଧ। ହାଇକୋର୍ଟ, ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।"

ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଲା ବଲିଉଡ଼
ଯେତେବେଳେ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଜେଲ୍ ଗଲେ, ସମଗ୍ର ବଲିଉଡ୍ ଶିଳ୍ପ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁରୁ ରନ୍ଧାୱା, ମିକା ସିଂହ, ଅନୁପ ଜଲୋଟା, ଗୁରମୀତ ଚୌଧୁରୀ, ବରୁଣ ଧାୱନ, ଡେଭିଡ୍ ଧାୱନ, ସଲମାନ ଖାନ, ଅଜୟ ଦେବଗନ, ଏପରିକି ରାଜନେତା ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଜେମ୍ସ ଟ୍ୟୁନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିକର ମାଲିକ ରାଓ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସିଂହ ଯାଦବ ₹1.11 କୋଟି (₹1.11 କୋଟି) ଦାନ କରିଥିଲେ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

