"ଏ ରାକ୍ଷୀ ରହିଲା ସାକ୍ଷୀ ଆମର" ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁକ୍ତିଲାଭ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାବୁ ବାବୁ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି । ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଠିକ ସେହିପରି "ଏ ରାକ୍ଷୀ ରହିଲା ସାକ୍ଷୀ ଆମର" ନାମରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡ଼ିଓ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସଂଘ ସଭା ଗୃହରେ ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି । ମୁକ୍ତିଲାଭ ଅବସରେ ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଶରତ କୁମାର ଦାସ, ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଯୋଜକ ବଳରାମ ସେଠି, ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାନର କ୍ରିଏଟିଭ ହେଡ଼ ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀ, ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ସ୍ମୃତିରେଖା, ନାୟକ ସୁଶୀଲ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାବୁ ବାବୁ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ।
ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସମର୍ଥନର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନାରେ ଯେପରି ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଠିକ ସେହି ଭଳି ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବାବୁ ବାବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଶଙ୍କର କ୍ରିଏସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ବଳରାମ ସେଠି ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ତପୁ ନାୟକଙ୍କ ଗୀତକୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୁମାର ବାପି ଓ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଟେଲିଭିଜନ ପରଦାର ସୁପରିଚିତା ନାୟିକା ସ୍ମୃତିରେଖା ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସୁଶୀଲ ନାୟକ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସୁନୟନା, ମେଘା ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶ ସହ କଳାକାର ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଡିଓପି ଦାୟିତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଏବଂ କେଡ଼ି ସିପୁନ ଏହାର ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି । ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓଟି ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକାଦୃତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।
Also Read- ଜାହାଜରୁ ଉଦ୍ଧାର ୨କ୍ରୁ ମେମ୍ୱରଙ୍କୁ ପଠାଯିବ ଚୀନ୍