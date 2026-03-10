Advertisement
Ranabali Real Story: ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମରେ କମାଲ କରିବେ ଭିରୋସ, କାହାଣୀ ଜାଣିଲେ ରହିବନି ଲୁହ !

Ranabali Real Story:ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହକୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରଣ କରାଯିବ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ଭୋକିଲା ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ଶସ୍ୟ ଗୋଦାମ ଦଖଲ କରିଥିଲେ, ଭାରୀ କର ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତଥାପି, ବ୍ରିଟିଶ ରେକର୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅପରାଧୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 10, 2026, 09:55 PM IST

Ranabali Real Story: ବିବାହ ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଓ ଅଭିନେତା ଦେବେରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, କାହାଣୀଟି ଭାରତର ଉପନିବେଶବାଦୀ ଯୁଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞ। ପ୍ରକୃତରେ, ରାଣାବଳୀର କାହାଣୀ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସମୟ ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ସେହି ବିନାଶକାରୀ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ସ୍ମରଣ କରେ ଯାହା ୧୦ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବ୍ରିଟିଶ ରାଜର ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜାଗର କରିବ ଯାହା ଭାରତର ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିବାକୁ ନେଇଥିଲା। ଅନେକ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ, ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଡଲାର ୪୫ ଟ୍ରିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା।

ସାତ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
୧୮୭୬ ରୁ ୧୮୭୮ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ଭାରତର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ, ରାୟଲସୀମା ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅଂଶ, ନିରନ୍ତର ମରୁଡ଼ିର ଶିକାର ହେଉଥିଲା। ୧୮୭୬ ରେ ମୌସୁମୀ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା, ତଥାପି ଭାରତରୁ ଶସ୍ୟ ରପ୍ତାନି ଜାରି ରହିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ସାର୍ ରିଚାର୍ଡ ଟେମ୍ପଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କରିବା ନାମରେ କଠୋର ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ରାସନ୍ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ କେବଳ ରାୟଲସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୭୦୦,୦୦୦ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରୁ ପୀଡିତ ହୋଇଥିଲେ।

ଐତିହାସିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନଥିଲା, ବରଂ ବ୍ରିଟିଶ ନୀତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଥିଲା। ରଣାବଳୀର କାହାଣୀ ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବୁଣାଯାଇଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହକୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରଣ କରାଯିବ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ଭୋକିଲା ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ଶସ୍ୟ ଗୋଦାମ ଦଖଲ କରିଥିଲେ, ଭାରୀ କର ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତଥାପି, ବ୍ରିଟିଶ ରେକର୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅପରାଧୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା।

ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଯଦିଓ ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ନାମ ସରକାରୀ ଦଲିଲରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନପାରେ, ସେମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ରାୟଲସୀମାର ଲୋକକଥାରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ରାହୁଲ ସଂକୃତ୍ୟନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ। ଏହାକୁ ୱାଇ. ରବି ଶଙ୍କର ଏବଂ ନବୀନ ୟେର୍ନେନି ଟି-ସିରିଜ୍ ସହିତ ମିଶି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମରେ ରଶ୍ମିକା ମଣ୍ଡାନ୍ନାଙ୍କୁ ନାୟିକା ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବିଜୟ ଦେବେରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମଣ୍ଡାନ୍ନା ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ। ରାଣାବଳି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧, ୨୦୨୬ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

