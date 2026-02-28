Rashmika Vijay Wedding: କେତେ କୋଟିର ସୁନା ପିନ୍ଧି ବିବାହ କଲେ ରଶ୍ମିକା-ବିଜୟ...ଶୁଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ

Advertisement
Rashmika Vijay Wedding: ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ରାଜା ପରି ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ସୁନା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ଗୋଡ଼ କଙ୍କଣ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ  ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସୁନା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶ୍ରୀ ଜୁଏଲର୍ସ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ୧୦ ସମୟ ମାସ ଲାଗିଥିଲା।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 28, 2026, 12:03 PM IST

Rashmika Vijay Wedding: ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ବିବାହ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେମାନଙ୍କର ତେଲୁଗୁ ଓ କୋଡାଭା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିବାହର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ପୁରାପୁରି ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି  କରିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାଦାସିଧା ବିବାହ ଲୁକ୍ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଥା ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଏଡାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ବାଛିଥିଲେ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ବିବାହରେ ପିନ୍ଧାଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର
ରଶ୍ମିକା କନ୍ୟା ଭାବରେ ୧୧ ଖଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର ଡିଜାଇନ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଏକ ଚୋକର, ଏକ ଲମ୍ବା ହାରାମଣି, କାନଫୁଲ, ଏକ ଷ୍ଟଡେଡ୍ ବ୍ୟାଜ୍, ଏକ ମଠା ପଟ୍ଟି, ଏକ ନାକ ଫୁଲ, ଏକ ହାତଫୁଲ, ଆର୍ମଲେଟ୍, ଏକ କଟି ବେଲ୍ଟ ଏବଂ ପାଦଚଲା ଅଳଙ୍କାର, ସିନ୍ଥି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା। ଏସବୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ରାଜା ପରି ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ସୁନା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ଗୋଡ଼ କଙ୍କଣ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ  ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସୁନା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶ୍ରୀ ଜୁଏଲର୍ସ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ୧୦ ସମୟ ମାସ ଲାଗିଥିଲା।

ସୁନାର ଓଜନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟଙ୍କ ମୋଟ ଅଳଙ୍କାରରେ ପ୍ରାୟ ୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଥିଲା। କେବଳ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଅଳଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜୟଙ୍କ ଅଳଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୋଟ ଉପରେ, ଉଭୟ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ବିଜୟଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଦେଢରୁ ୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୩କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜିର ସମୟରେ, ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଏତେ ସୁନା ପିନ୍ଧି, ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କ ପରି ରାଜକୀୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

କାହିଁକି ସୁନା ବାଛିଲେ?
ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟ ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ସୁନା ବାଛିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ବିବାହରେ ସୁନାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଅଳଙ୍କାର ପାରମ୍ପରିକ ଥିଲା, ନକ୍ଷୀ ଏବଂ ରାୱା କାମ ସହିତ। ସେମାନେ ରାଜକୀୟ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି ଦମ୍ପତି ସୁନା ଧାରା ପୁନଃଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି।

