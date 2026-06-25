Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତ !

ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ବିଶ୍ଵାଳର ଅନ୍ୟ ଏକ କଳଙ୍କିତ ପରିଚୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ସରୋଜ ଜଣେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଚାରି ବର୍ଷ ତଳେ ଭରତପୁରରେ ଘଟିଥିବା ଲଜ୍ଜାଜନକ ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ସରୋଜ ବିଶ୍ୱାଳ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 25, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:36 PM IST
ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତ !

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର....
Top 10 news14 min ago
2
NCERT44 min ago
3
FIFA 20261 hr ago
4
earthquake2 hrs ago
5
earthquake2 hrs ago