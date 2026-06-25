ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତ !

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଜଣେ ସାମ୍ୱାଦିକଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସରୋଜ ବିଶ୍ଵାଳଙ୍କ କଳଙ୍କିତ ପୃଷ୍ଠା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜୀ ମିଡିଆକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଚୋର ମୁହଁ ଟାଣ' । ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ଫୁଟେଜ୍ କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଲାଇଭ୍ କରୁଥିଲା । ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ସିନେମାର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରି ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ୍ କୁ ଜିମା ଦେଇଥିଲା ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ବିଶ୍ଵାଳର ଅନ୍ୟ ଏକ କଳଙ୍କିତ ପରିଚୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ସରୋଜ ଜଣେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଚାରି ବର୍ଷ ତଳେ ଭରତପୁରରେ ଘଟିଥିବା ଲଜ୍ଜାଜନକ ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ସରୋଜ ବିଶ୍ୱାଳ । ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଏକ ଅପହରଣ ସିନ୍ ସୁଟିଂରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇ ସତ ସତିକା ଅପହରଣ ଓ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ସରୋଜ ନାଁରେ । ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବର ୪ ବର୍ଷ ତଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା । ଏହା ସହ ବିଶେଷ ସୁତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ସରୋଜ ନିଜକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ପରିଚୟ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅର୍ଥ ହଡପ୍ କରିଛି । ତେବେ ମୋଟ କେତେ ସ୍ଥାନରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଭିନିତ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍"ର ସୁଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରଦାର ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ତେବେ କୌଣସି ସିନେମା ସୁଟିଂ ସମୟରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୋବାଇଲ୍ ରେ ସୁଟିଂ କରି ସିନ୍ ଭାଇରାଲ୍ କରିବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରୋଜ ସିନେମା ସୁଟିଂ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ରେ କଏଦ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ରହିଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ । ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପଛରେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରହିଥାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।