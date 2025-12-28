2026 Box Office Release: ୨୦୨୬ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ୨ଟି ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମ, ଏବେଠୁ ଟେନସନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ

2026 Box Office Release: ଉଭୟ ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯଦି 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଏବଂ 'ଟକ୍ସିକ୍' ଭଳି ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଏକକାଳୀନ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆସେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଡିଏନ୍ସ ବଣ୍ଟା ହେବାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ।
2026 Box Office Release: ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିରନ୍ତର ଫିଲ୍ମର ଏକ ଝଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ, ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଏବେ ୨୦୨୫ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବର୍ଷ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ୨୦୨୬ର ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ବଡ଼ ବକ୍ସ ଅଫିସ ଟକ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାକୁ ମୁଭି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ବି ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଏକକାଳୀନ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଏହି ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯଦି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଏକକାଳୀନ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆସେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ? ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା...
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଏବଂ 'ଟକ୍ସିକ୍'
ପ୍ରକୃତରେ, ଆମେ ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଏବଂ ସାଉଥ ଷ୍ଟାର ୟଶଙ୍କ ସିନେମା 'ଟକ୍ସିକ୍' ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଉଭୟ ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯଦି 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଏବଂ 'ଟକ୍ସିକ୍' ଭଳି ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଏକକାଳୀନ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆସେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଡିଏନ୍ସ ବଣ୍ଟା ହେବାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ।
'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରୋଜଗାର
ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏବେ ବି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିଜର ଯାଦୁ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛି। ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ରେସପନ୍ସ ପାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଫିଲ୍ମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ନେଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି।
ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ?
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଏବଂ 'ଟକ୍ସିକ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ୧୯ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ପ୍ରଶଂସକ ମାନେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି,ଏହି ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ବଡ଼ ନାମ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କଲେକ୍ସନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ।
ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ରୋଜଗାର
ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମଟି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଛି। ଫିଲ୍ମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ରୋଜଗାର ୭୦୬.୪୦ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, "ଟକ୍ସିକ" ବିଷୟରେ, ଫିଲ୍ମରୁ କିଆରା ଏବଂ ହୁମା କୁରେଶୀଙ୍କ ଲୁକ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି।
