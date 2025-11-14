Advertisement
Humane Sagar: ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କ ବିଗିଡି଼ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା, ଭୁବନେଶ୍ୱର AIIMS ରେ ଭର୍ତ୍ତି

Humane Sagar Health: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଲିଉଡ୍ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ କିଛି ଦିନ ଧରି କିଡନୀ ଏବଂ ଯକୃତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 14, 2025, 03:15 PM IST

ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛନ୍ତି।

୨୦୧୨ ମସିହାରେ "ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା"ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜିନ୍‌ର ବିଜେତା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗର ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗର ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଅଭିଜିତ୍ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ "ଇଶ୍କ ତୁ ହି ତୁ" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶୀର୍ଷକ ଗୀତ ସହିତ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ସଫଳ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଆଲବମ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ।

 

 

