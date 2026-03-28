Dhurandhar 2: ଫିଲ୍ମ ଧୂରନ୍ଧରକୁ ପ୍ରୋପାଗେଣ୍ଡା କହି ଫସିଲେ ସୈୟାରା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ରିତ୍ ପଡ୍ଡା...

Dhurandhar 2: କେବଳ ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରିନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
Dhurandhar 2: ଗତବର୍ଷ ବଲିଉଡ ଡିରେକ୍ଟର ମୋହିତ ସୁରିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ସୈୟାରା" ସହିତ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୀତ ପଡ୍ଡା ପୁଣିଥରେ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏହା ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ରିତ୍ ପଡ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଟାଣି ହୋଇଛନ୍ତି। ରିତ୍ ପଡ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରତି ରଣଭୀର ସିଂହ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଧୁରନ୍ଧର 2" ବିଷୟରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
ବିବାଦ କ'ଣ ଥିଲା?
ପ୍ରକୃତରେ, ରିତ୍ ପଡ୍ଡା ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ, ସେ "ଧୁରନ୍ଧର: ଦି ରିଭେଞ୍ଜ" କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ "ପ୍ରଚାର ଫିଲ୍ମ" ବା ପ୍ରୋପାଗେଣ୍ଡା ଫିଲ୍ମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବ୍ୟାପକ ରେସପନ୍ସ ପାଉଥିବାବେଳେ, ରିତଙ୍କ ବୟାନ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ କରି ଦେଇଛି।
ଟ୍ରୋଲର୍ସଙ୍କ ଭୟରେ ଏକ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରିତ୍ ପଡ୍ଡା
ରିତ୍ ଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗ ଟ୍ରୋଲରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଶଂସକମାନେ କଡ଼ା ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥିବା ରିତ୍ ଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ନିରନ୍ତର ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତାରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ରିତ୍ ପଡ୍ଡା ଏକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରିନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ ରିତ୍ କୌଣସି ଫିଲ୍ମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପୂର୍ବରୁ "ଦି କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ" ଏବଂ "ଦି କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ" ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଏବେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି।
ରିତ୍ ପଡ୍ଡା କିଏ?
ସୈୟାରା ଫିଲ୍ମର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୀତ ପଡ୍ଡାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ରିତ୍ , ଜଣେ ମାର୍କେଟିଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାରିସରେ କାମ କରନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକଦା ସକ୍ରିୟ ଥିବା ରୀତ୍ ଏହି ବିବାଦ ପରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
Also Read: Ratna Bhandar: ଏପ୍ରିଲ ୮ରୁ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି...ଦର୍ଶନ କିମ୍ୱା ନୀତିକାନ୍ତିରେ ହେବନି ଅସୁବିଧା
Also Read: Shukra Gochar 2026: ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଶୁଭ ଚଳନ, ଟଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ଥକିଯିବେ ଏହିସବୁ ରାଶି
