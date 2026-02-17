Salim Khan Hospitalised: ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବାପା ସଲିମ୍ ଖାନ...ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ

Salim Khan Hospitalised: ଅତୁଲ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ସଲମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଲଭିରା ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ସଲମାନ ଖାନ କେବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାହା ଜଣାପଡିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସଲମାନ ଖାନ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି।
Salim Khan Hospitalised: ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପିତା ସଲିମ ଖାନ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅଭିନେତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଆଜି ସକାଳେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ପଟ କରାଯାଇଥିଲା। "ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍" ଫିଲ୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ସ୍ପଟ କରାଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରୁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି।
ସଲମାନଙ୍କ ପିତା ସଲିମ ଖାନଙ୍କ ବୟସ ଏବେ ୯୦ ବର୍ଷ। ଖାନ ପରିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି। ନିଜେ ସଲମାନ ଖାନ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥା ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। ସଲିମ ଖାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ନା ସେ ବୟସଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତଥାପି, ସଲମାନଙ୍କ ସମେତ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖାଯାଇନାହିଁ।
ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ କରାଗଲା ସ୍ପଟ
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ସଲମାନ ଖାନ କଳା ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଗାଡି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବାହାରିଥିଲା। ତଥାପି, ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଗାଲୱାନ ବ୍ୟାଟେଲ ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏକ ନୂତନ ଭିଡିଓରେ, ଅତୁଲ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଅତୁଲ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ସଲମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଲଭିରା ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ସଲମାନ ଖାନ କେବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାହା ଜଣାପଡିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସଲମାନ ଖାନ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି।
ସଲିମ ଖାନ କିଏ?
ସଲିମ ଖାନ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲେଖକ। ସେ ଇନ୍ଦୋରର ବାଲାଘାଟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସାନ ସନ୍ତାନ। ସଲିମ ଖାନ ୧୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ସୁଶୀଳା ଚରକ ନାମକ ଜଣେ ମରାଠୀ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କ ନାମ ସଲମା ରଖିଥିଲେ। ସଲମାନ ଖାନ, ଅରବାଜ ଖାନ, ସୋହେଲ ଖାନ ଏବଂ ଅଲଭିରା ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସେ ହେଲେନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ।
