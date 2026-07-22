/Salman Khan on CJP Protest: ଛାତ୍ରଙ୍କ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସଲମାନ, ହିଂସାକୁ ନେଇ ଏପରି କହିଲେ...

Salman Khan on CJP Protest: ଦେଶରେ ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ଥିବା ବେଳେ ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ସେ ନିଜ ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜରେ କିଶୋର ବୟସର ଏକ ସ୍କୁଲ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଥିବା ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ସଲମାନ ଖାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ହିଂସାତ୍ମକ ମୋଡ଼ ନେଇଥିବାରୁ ସେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସେ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି।
ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପେପର ଲିକ୍ ଭଳି ଘଟଣା କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନୁହେଁ, ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିଶ୍ରମୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଏକ ଉନ୍ନତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।
ସଲମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପରିଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠା ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସମର୍ପଣକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପିଢ଼ି ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତକୁ ଗର୍ବିତ କରିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସେ ସଲାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ସଲମାନ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଜଡିତ। ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ।
ପୋଷ୍ଟର ଶେଷରେ ସଲମାନ ଖାନ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶିକ୍ଷା ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ୟାଶନ୍ ହେବା ଉଚିତ୍। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସୁ, ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାରତକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଏବଂ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବ।"
ସଲମାନଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି।