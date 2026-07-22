Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Entertainment
  • /Salman Khan on CJP Protest: ଛାତ୍ରଙ୍କ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସଲମାନ, ହିଂସାକୁ ନେଇ ଏପରି କହିଲେ...

Salman Khan on CJP Protest: ଛାତ୍ରଙ୍କ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସଲମାନ, ହିଂସାକୁ ନେଇ ଏପରି କହିଲେ...

ସଲମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପରିଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠା ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସମର୍ପଣକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପିଢ଼ି ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତକୁ ଗର୍ବିତ କରିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସେ ସଲାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 22, 2026, 11:40 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:40 PM IST
Salman Khan on CJP Protest: ଛାତ୍ରଙ୍କ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସଲମାନ, ହିଂସାକୁ ନେଇ ଏପରି କହିଲେ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 news1 hr ago
2
JP Nadda2 hrs ago
3
Odisha vigilance3 hrs ago
4
Migrant boat tragedy1:45 PM IST
5
Kanchalanka OTT12:30 PM IST