Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3040123
Zee OdishaOdisha Entertainment

ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶୀକ୍ଷେତ୍ର ସାମନ୍ତସିଂହାର ଗିରଫ

ସୋନାଲିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଶୀକ୍ଷେତ୍ର ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଥାନା ପୋଲିସ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 13, 2025, 10:50 PM IST

Trending Photos

ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶୀକ୍ଷେତ୍ର ସାମନ୍ତସିଂହାର ଗିରଫ

Jollywood News: ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶୀକ୍ଷେତ୍ର ସାମନ୍ତସିଂହାର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୋନାଲିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଶୀକ୍ଷେତ୍ର ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଥାନା ପୋଲିସ ।

ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା । ନାବାଳିକା ଅବସ୍ଥାରେ ସୋନାଲିଙ୍କୁ ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିବାହ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା । ତେବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ସୋନାଲିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତିଗତ ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଛି । ସୋନାଲି ନିଜ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହି ବେଶ୍ ଭାବବିହ୍ୟୁଳ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ସୋନାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତସିଂହାରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୋନାଲି ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଙ୍କର ଏକ ୧୧ ବର୍ଷର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିବାହ ପରେ ସୋନାଲିଙ୍କୁ ଅନେକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସୋନାଲି ସ୍ୱିକାର କରିଥିଲେ । ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦେବା ପଛର କାରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ସୋନାଲି କହିଥିଲେ । ସୋନାଲିଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଖଡାରେ ଛାଡିଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସାଦ । ପରେ ସୋନାଲି ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସୋନାଲିଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାମଲାର କୌଣସି ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ବାହାରି ନାହିଁ । ସୋନାଲି ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବେନି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ।

Add Zee News as a Preferred Source

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କ ସହ ସୋନାଲିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ସୋନାଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ କହିଥିଲେ ଯେ, ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ସୋନାଲି ନିଜର ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବଦଳାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସୋନାଲି ।

Also Read- Lucky Zodiac Sign: ୧୪ ଡିସେମ୍ବରରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Also Read- Vande Bharat Express: ରେଳ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ! ବନ୍ଦେ ଭାରତରେ ମିଳିବ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

delhi ncr pollution
ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଦୂଷଣ, GRAP-4 ଲାଗୁ
Lucky Zodiac Sign
Lucky Zodiac Sign: ୧୪ ଡିସେମ୍ବରରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ
top 10 news today
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନେବେନି ନବୀନ, ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବିଜୟ, ୧୦ ଖବର
Vande Bharat Express
Vande Bharat: ରେଳ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ! ବନ୍ଦେ ଭାରତରେ ମିଳିବ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ
morning headache
Morning Headache: ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ହେଉଛି କି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା...ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ?