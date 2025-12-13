ସୋନାଲିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଶୀକ୍ଷେତ୍ର ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଥାନା ପୋଲିସ ।
Jollywood News: ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶୀକ୍ଷେତ୍ର ସାମନ୍ତସିଂହାର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୋନାଲିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଶୀକ୍ଷେତ୍ର ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଥାନା ପୋଲିସ ।
ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା । ନାବାଳିକା ଅବସ୍ଥାରେ ସୋନାଲିଙ୍କୁ ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିବାହ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା । ତେବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ସୋନାଲିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତିଗତ ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଛି । ସୋନାଲି ନିଜ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହି ବେଶ୍ ଭାବବିହ୍ୟୁଳ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ସୋନାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତସିଂହାରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୋନାଲି ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଙ୍କର ଏକ ୧୧ ବର୍ଷର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିବାହ ପରେ ସୋନାଲିଙ୍କୁ ଅନେକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସୋନାଲି ସ୍ୱିକାର କରିଥିଲେ । ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦେବା ପଛର କାରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ସୋନାଲି କହିଥିଲେ । ସୋନାଲିଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଖଡାରେ ଛାଡିଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସାଦ । ପରେ ସୋନାଲି ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସୋନାଲିଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାମଲାର କୌଣସି ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ବାହାରି ନାହିଁ । ସୋନାଲି ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବେନି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ।
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କ ସହ ସୋନାଲିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ସୋନାଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ କହିଥିଲେ ଯେ, ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ସୋନାଲି ନିଜର ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବଦଳାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସୋନାଲି ।
