Sidharth Malhotras Father: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ, ଅଭିନେତା ଛାଡ଼ିଲେ ଏହି ଫଟୋ..

Sidharth Malhotras Father: ମଙ୍ଗଳବାର ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ ୧୪ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ବାପା ସୁନୀଲ ମାଲହୋତ୍ରା ଦୀର୍ଘ ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ଥିଲେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 18, 2026, 09:41 AM IST

Trending Photos

ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ପିତା ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ନେଭିରେ ଜଣେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରାଯାଇଛି। କିୟାରା ଆଡଭାନୀ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅନେକ ସ୍ମୃତି ସେୟାର କରି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚ୍ଚୋଟ, ନୀତିବାଦୀ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ।"

ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଆସୁଥିଲେ, କେବେବି ସାଲିସ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିୟମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଠୋରତା ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅହଂକାର ନଥିଲା। ଜୀବନ ଅନେକ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ରହିଥିଲେ।"

ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ନେଭି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାହସର ସହିତ ରୋଗକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ କେବେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ନିଜର ସମ୍ମାନ ହରାଇ ନଥିଲେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପିତା ସୁନୀଲଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ​​ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିପରି ପକ୍ଷାଘାତ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଷ୍ଟରେ, ଅଭିନେତା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଷ୍ଟ୍ରୋକ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ​​ଅଟଳ ରହିଥିଲା।"

ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପାପା, ତୁମର ସଚ୍ଚୋଟତା ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଐତିହ୍ୟ। ତୁମର ଶକ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ତୁମର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହି ପରିବାରକୁ ଏକତ୍ର ବାନ୍ଧି ରଖିଛି।"

