Singer B Praak: କଳା ଜଗତରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଏହି ବଡ଼ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଆସିଲା ହତ୍ୟା ଧମକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବି ପ୍ରାକଙ୍କୁ ଆସିଲା ହତ୍ୟା ଧମକ। ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନାମରେ ଏହି ଧମକ ମିଳିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଅର୍ଜୁ ବିଷ୍ନୋଇ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ। ନଚେତ୍ ତାଙ୍କୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ଫୋନ ଯୋଗେ ଧମକ ଦେଇଥିବା ନେଇଜ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 17, 2026, 11:45 AM IST

Singer B Praak: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବି ପ୍ରାକଙ୍କୁ ଆସିଲା ହତ୍ୟା ଧମକ। ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନାମରେ ଏହି ଧମକ ମିଳିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଅର୍ଜୁ ବିଷ୍ନୋଇ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ। ନଚେତ୍ ତାଙ୍କୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ଫୋନ ଯୋଗେ ଧମକ ଦେଇଥିବା ନେଇଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗାୟକ ଦିଲନୂର (ଯିଏ ବି ପ୍ରାକଙ୍କ ସହିତ କାମ କରନ୍ତି)ଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଥର ଫୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିଲନୂର କଲର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ, ଏକ ବିଦେଶୀ ନମ୍ବରରୁ ଆଉ ଏକ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ଦିଲନୂର ଫୋନ ରିସିଭ କରିବା ପରେ ସେ ବିପଦ ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଫୋନଟିକୁ ତୁରନ୍ତ କାଟିଦେଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ଦିଲନୂରଙ୍କୁ ଏକ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଆର୍ଜୁ ବିଷ୍ନୋଇ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି।

ଏନେଇ ଦିଲନୁର ମୋହାଲି ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ହୋଇଥିବା ମାମଲା ଅନୁସାରେ ଏହି ଫୋନକଲ ରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏକ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ 6 ଜାନୁଆରୀ ଦ୍ୱିପ୍ରହରକୁ ଆସିଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡିଛି।  

ଅଡିଓରେ କୁହାଯାଇଛି, "ନମସ୍କାର... ଏହା ଆରଜୁ ବିଷ୍ନୋଇ। ମେସେଜ୍ ବି ପ୍ରାକ୍। ଆମକୁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତୁମର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଅଛି। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଦେଶକୁ ଯାଅ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଖରେ କାହାକୁ ପାଇବୁ, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଏହାକୁ ଏକ ନକଲି କଲ୍ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି କାମ କରୁ, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନଚେତ୍ ଆମେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବୁ।"

ମେସେଜ୍ ପାଇବା ପରେ, ଦିଲନୂର ଜାନୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ SSP ମୋହାଲିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଥିବା ଧମକର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।

ସମ୍ପ୍ରତି ଲରେନ୍ସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ରୋହିଣୀରେ ୨୫ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ପଶ୍ଚିମ ବିହାରର ଏକ ଜିମ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ଘଟଣାରେ, ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତା’ପରେ ଘର ବାହାରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଉଭୟ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।

