ଆଇଏଫଏଫଆଇ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଶୋ' ଗୋଆରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢ଼ୀ
Ollywood News: ଗୋଆରେ ଆୟୋଜିତ ୫୬ତମ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (ଆଇଏଫଏଫଆଇ)ରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢ଼ୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଚମକିଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ, ସେ ଆଇଏଫଏଫଆଇର ପ୍ରଥମ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଶୋ, "ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଶାଢ଼ି ଇନ୍ ମୋସନ୍: ୭୦ଏମ୍ଏମ୍ ଅନ ରନ୍ୱେ" ପାଇଁ ଶୋ'ଷ୍ଟପର୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ହସ୍ତତନ୍ତ ବିକାଶ କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ଶିଖା କାରିଗାରୀ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଜିତ, ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପଦାର୍ପଣରେ ଭାରତର ହସ୍ତତନ୍ତ ଐତିହ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିଥିଲା।
ଦୀପ୍ତିରେଖା ଓଡ଼ିଶାର ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ହସ୍ତତନ୍ତ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧି ରନୱେରେ ଚାଲିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ, ପ୍ରାଚୀନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ଆତ୍ମାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳାକୃତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଶାଢୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ବାଲିଯାତ୍ରାର କାହାଣୀକୁ ଏକ ଗତିଶୀଳ ଦୃଶ୍ୟ କଳାରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା।
ଦୀପ୍ତିରେଖାଙ୍କ ଏହି ଉପସ୍ଥିତି କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗାରିମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନଥିଲା ବରଂ ୮୧ଟି ଦେଶର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିନିଧି, ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଏନଏଫଡିସି ଏମଡି ପ୍ରକାଶ ମାଗଦୁମଙ୍କ ସମେତ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୌରବକୁ ନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଶୋ’କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫ୍ୟାଶନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଲେସିଆ ରାଉତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରିଥିଲେ ।
ଦୀପ୍ତିରେଖାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା - ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୃତି, ହସ୍ତତନ୍ତ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛି ।
