Actor Demise: ସାଉଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା...ମାତ୍ର ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ ଅଭିନେତା

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 13, 2025, 08:49 PM IST

Actor Demise: ସାଉଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା...ମାତ୍ର ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ ଅଭିନେତା

Actor Demise: ଆଜି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଏକ ବହୁତ ଖରାପ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମାଲାୟଲମ ଏବଂ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଥିବା ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୩୦ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଶୋକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଘରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ଠୋସ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ।

ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱନାଥ ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ଅଖିଳ ଆଉ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନାହାଁନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଶୋକରେ ପକାଇଛି। ଏହି କ୍ଷତିକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱନାଥ 'ଚୋଲା' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ
ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ 'ଚୋଲା' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସନାଲ କୁମାର ଶଶିଧରନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଖିଳ ପ୍ରେମା ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ସେ କେବଳ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ।

ଦକ୍ଷିଣ ଅଭିନେତା ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହୋଇଥିଲା?
ଦକ୍ଷିଣ ଅଭିନେତା ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୋରମା ଅନଲାଇନ୍‌ର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଝୁଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ମାଆ ପ୍ରଥମେ ଅଖିଳଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୀତା କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଖିଳଙ୍କୁ ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଅଖିଳଙ୍କ ବାପା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।

ଅଖିଳ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ
ଯଦିଓ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱନାଥ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ପାର୍ଟଟାଇମ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଦୋକାନରେ ମେକାନିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତଥାପି, ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ।

ଅଖିଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକର ଲହରୀ
ଅଖିଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମନୋଜ କୁମାର ମର୍ମାହତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ, "ଅଖିଲ, ତୁମେ କ'ଣ କଲ?" ଏହି ସମୟରେ, ଅଖିଳଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଚୋଲା"ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅଖିଲଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଖବର ହୃଦୟ ବିଦାରକ।" ସେ ଏକ ଲମ୍ବା ନୋଟରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

