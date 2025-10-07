Vijay Deverakonda Accident: ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶୀକାର ହେଲେ ବିଜୟ ଦେବେରକୋଣ୍ଡା..ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି

Vijay Deverakonda Accident: ଏହି ଦମ୍ପତି ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଏକ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ୱେଡିଂରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ବିଜୟ କିମ୍ବା ରଶ୍ମିକା ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଔପଚାରିକ ଭାବେ ବୟାନ ଦେଇନାହାଁ
Vijay Deverakonda Accident: ତେଲୁଗୁ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଦେବେରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ବିଜୟ ଦେବେରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜୋଗୁଲାମ୍ବା ଗାଡୱାଲା ଜିଲ୍ଲାର ଉଣ୍ଡାଭାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିଜୟ ଦେବେରକୋଣ୍ଡା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଶି ଆହତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, "ବିଜୟ ଦେବେରକୋଣ୍ଡା ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପୁଟ୍ଟାପତିରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଥିବା ଏକ ବୋଲେରୋ କାର୍ ହଠାତ୍ ଡାହାଣକୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ କାର ବୋଲେରୋର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। କାରଟି ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଆହତ ହୋଇ ନଥିଲା କୁହାଯାଉଛି।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ବିଜୟ ଦେବେରକୋଣ୍ଡା ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କାରରେ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ବୀମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋଲିସରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବିଜୟ ଦେବେରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି।
ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁଜବ: ବିଜୟ ଦେବେରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ପ୍ରତି ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିବାର ଖବର କିଛିଦିନ ହେଲା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧର କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଜୟଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଚିନ୍ତିତ। ବିଜୟ ଦେବେରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଳୟମ ଆଶ୍ରମକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦମ୍ପତି ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଏକ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ୱେଡିଂରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ବିଜୟ କିମ୍ବା ରଶ୍ମିକା ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଔପଚାରିକ ଭାବେ ବୟାନ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।
