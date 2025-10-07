Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2951467
Zee OdishaOdisha Entertainment

Vijay Deverakonda Accident: ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶୀକାର ହେଲେ ବିଜୟ ଦେବେରକୋଣ୍ଡା..ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି

Vijay Deverakonda Accident: ଏହି ଦମ୍ପତି ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଏକ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ୱେଡିଂରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ବିଜୟ କିମ୍ବା ରଶ୍ମିକା ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଔପଚାରିକ ଭାବେ ବୟାନ ଦେଇନାହାଁ

Written By  Rashmita Sahoo|Reported By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Oct 07, 2025, 02:45 PM IST

Trending Photos

Vijay Deverakonda Accident: ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶୀକାର ହେଲେ ବିଜୟ ଦେବେରକୋଣ୍ଡା..ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି

Vijay Deverakonda Accident: ତେଲୁଗୁ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଦେବେରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ବିଜୟ ଦେବେରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜୋଗୁଲାମ୍ବା ଗାଡୱାଲା ଜିଲ୍ଲାର ଉଣ୍ଡାଭାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିଜୟ ଦେବେରକୋଣ୍ଡା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଶି ଆହତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, "ବିଜୟ ଦେବେରକୋଣ୍ଡା ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପୁଟ୍ଟାପତିରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଥିବା ଏକ ବୋଲେରୋ କାର୍ ହଠାତ୍ ଡାହାଣକୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ କାର ବୋଲେରୋର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। କାରଟି ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଆହତ ହୋଇ ନଥିଲା କୁହାଯାଉଛି। 

ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ବିଜୟ ଦେବେରକୋଣ୍ଡା ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କାରରେ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ବୀମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋଲିସରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବିଜୟ ଦେବେରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁଜବ: ବିଜୟ ଦେବେରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ପ୍ରତି ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିବାର ଖବର କିଛିଦିନ ହେଲା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧର କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଜୟଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଚିନ୍ତିତ। ବିଜୟ ଦେବେରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଳୟମ ଆଶ୍ରମକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦମ୍ପତି ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଏକ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ୱେଡିଂରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ବିଜୟ କିମ୍ବା ରଶ୍ମିକା ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଔପଚାରିକ ଭାବେ ବୟାନ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।

Also Read: Liver Damage Serious Symptoms: ଶରୀରର ଏହି ୮ଟି ଲକ୍ଷଣ କହିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଲିଭର ସଢିବାରେ ଲାଗିଛି...ଜାଣିରଖନ୍ତୁ

Also Read: Lungs Damage Serious Symptoms: ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଫୁସଫୁସ୍...ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଏହି ୭ଟି ଗମ୍ଭୀର ଲକ୍ଷଣ

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Vijay Deverakonda Accident
Vijay Deverakonda Accident: ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶୀକାର ହେଲେ ବିଜୟ ଦେବେରକୋଣ୍ଡା..ମୁଣ୍ଡରେ ଲା
Climates Based Insurance
ଜଳବାୟୁ ଆଧାରିତ ବୀମା ଆଣିବ ଭାରତ, ଏପରି କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ହେବ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର
Odisha news
Odisha News: କଟକରେ କର୍ଫ୍ୟୁ କୋହଳ, ଆଜି ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ପରେ ଚାଲିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍
Odisha news
Odisha News: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଫସଲ ହାନୀ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଚାଷୀ
Sonum Wangchuk
ସୋନମଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ମାମଲା: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଲେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ