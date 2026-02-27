Thalapthy Vijay: ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ନାଁ ରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, କୋର୍ଟରେ ଛାଡପତ୍ର ଆବେଦନ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ

Advertisement
Feb 27, 2026

Thalapthy Vijay: ତାମିଲ ସିନେମା ସୁପରଷ୍ଟାର ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ନେଉନି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା କୋର୍ଟରେ ଛାଡପତ୍ର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ୨୭ ବର୍ଷର ବିବାହକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ସୋର୍ନାଲିଙ୍ଗମ୍ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ଉପରେ ଠକେଇର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।

ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ଆବେଦନ:
ସୁପରଷ୍ଟାର ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ସୋର୍ନାଲିଙ୍ଗମ୍ ଚେଙ୍ଗାଲପଟୁ ପରିବାର କୋର୍ଟରେ ଛାଡପତ୍ର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଫେବୃଆରୀ ୨୭ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏହି ଖବର ଏବେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିଜୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତା ୧୯୯୯ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଛି।

ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ:
ସଂଗୀତା ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ବିଜୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୧ରେ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବିଜୟଙ୍କର ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସଙ୍ଗୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଜୟଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ଏହାକୁ ଶେଷ କରି ନଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ସେ କୌଣସି ଅନୁତାପ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି। ଆବେଦନରେ ନିଷ୍ଠୁରତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଆଧାରରେ ଛାଡପତ୍ର ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବାହ ଆଇନ, ୧୯୫୪ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆବେଦନ ଦାୟର କରାଯାଇଛି।

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ସଙ୍କଟ:
ବିଜୟ କେବଳ ଜଣେ ଅଭିନେତା ନୁହଁନ୍ତି। ସେ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝଗମ (TVK)ର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଏକ ଭଲ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବଜାୟ ରଖିଆସିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ଖବର ତାଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କିଛି ପୁରୁଣା ଗୁଜବରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ବିଜୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି।

ଶୁଣାଣି କେବେ ହେବ?
ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଏବେ ଏପ୍ରିଲ ୨୦ ତାରିଖରେ ହେବ। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ମାମଲା ଆଉ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲା ନୁହେଁ। ଏହା ତାମିଲ ସିନେମା ଏବଂ ରାଜନୀତି ଉଭୟ ପାଇଁ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପ୍ରତି ଖବରରେ ଥିଲେ।

