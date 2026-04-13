Trisha Krishnan: ସାଉଥ ଆକ୍ଟ୍ରେଷ ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ମିଳିଲା ଧମକ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 13, 2026, 08:31 PM IST

Trisha Krishnan: ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନ ସୁପରଷ୍ଟାର ତଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯେ ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଘରକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି। ଏହି ଧମକ ସୋମବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ତାମିଲନାଡୁ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷକୁ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଥିଲା। ଇମେଲ୍ ରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ବିସ୍ଫୋରକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ପୋଲିସ ଏବଂ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ (BDDS) ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇସ୍ଥିତ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୋଲିସ ସହ ସ୍ନିଫର କୁକୁରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ପରେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଘରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କିମ୍ବା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିନାହିଁ, ଧମକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା।

ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶାଙ୍କୁ ୨ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ରାତିରେ ସମାନ ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଏକ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ସ୍ନିଫର କୁକୁର ସହିତ ତାଙ୍କ ଘର ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା। ତଥାପି, କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କିମ୍ବା ବିସ୍ଫୋରକ ମିଳିନଥିଲା। ସୂଚନାନୁସାରେ, ବିଜୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଜବ ମଧ୍ୟରେ, ତ୍ରିଶା ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବିଷୟରେ ଗୁପ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ବିଜୟଙ୍କ ସହିତ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ, ତ୍ରିଶା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଠୋର ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ।

ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ବିଜୟଙ୍କ ସହିତ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଠୋର ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ସୋର୍ନାଲିଙ୍ଗମ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଜୟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗର ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ସେବେଠାରୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଏବଂ ସମାଲୋଚନାରେ ମସଗୁଲ ରହିଛି, ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବିଜୟ ଏବଂ ତ୍ରିଶାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି।

ତ୍ରିଶାଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ
ତ୍ରିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସଦ୍ୟତମ ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଜୀବନର ଏପରି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଆଉ ଯୁକ୍ତି କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ହାତୀ ଉଡ଼ିପାରେ, ତେବେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସହମତ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶିଖିଛି: ଠିକ୍ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଶାନ୍ତି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ବୁଝାଇବା ଅପେକ୍ଷା ନୀରବତା ଶସ୍ତା, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତୁମର ଶକ୍ତିର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି। କିଛି ଯୁକ୍ତି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ନୁହେଁ; ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ କ୍ଲାନ୍ତ କରିବାର ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ, ହସେ ଏବଂ ମୋର ଶାନ୍ତତା ବଜାୟ ରଖେ।"

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

