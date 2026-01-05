Advertisement
Odisha EntertainmentActor Death: ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଲା କଳାଜଗତ, କିଡନୀ ସମସ୍ୟାରୁ ଚାଲିଗଲା ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଜୀବନ

Actor Death: ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଲା କଳାଜଗତ, କିଡନୀ ସମସ୍ୟାରୁ ଚାଲିଗଲା ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଜୀବନ

Actor Death: ରାତି ୧୧ଟା ୪୧ ରେ ଇହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। "ପୋଷ୍ଟରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। କନ୍ନନ ପଟ୍ଟାମ୍ବୀଙ୍କ ଭାଇ, ମେଜର ରବି, ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଜଣେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ହୋଇଥିଲେ।

Jan 05, 2026, 09:08 PM IST

Actor Death: ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଲା କଳାଜଗତ, କିଡନୀ ସମସ୍ୟାରୁ ଚାଲିଗଲା ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଜୀବନ

Actor Death: ସିନେମା ଜଗତରୁ ଏକ ଖରାପ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିବ।  ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଲାୟଲମ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଅଭିନେତା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି  କନ୍ନନ ପଟ୍ଟାମ୍ବୀ। ସେ ୬୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଶୋକରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ସେ କିଡନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ସେ କେରଳର କୋଝିକୋଡର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।

ମେଜର ରବି ତାଙ୍କ ଅଭିନେତା ଭାଇ କନ୍ନନ ପଟ୍ଟାମ୍ବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଫେସବୁକରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ, କନ୍ନନ ପଟ୍ଟାମ୍ବୀ, ଯିଏକି ଜଣେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜନା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଥିଲେ, ରାତି ୧୧ଟା ୪୧ ରେ ଇହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। "ପୋଷ୍ଟରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। କନ୍ନନ ପଟ୍ଟାମ୍ବୀଙ୍କ ଭାଇ, ମେଜର ରବି, ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଜଣେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ହୋଇଥିଲେ।

 

କନ୍ନନ ପଟ୍ଟାମ୍ବୀ ମୋହନଲାଲଙ୍କ ସହିତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି
ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଜାରି ରଖି, କନ୍ନନ ପଟ୍ଟାମ୍ବୀ ମାଲାୟଲମ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଂଶ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ୨୩ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 12th ମେଲ୍, କରମ ଯୋଦ୍ଧା, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ଭେଟ୍ଟମ୍ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ମୋହନଲାଲଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୋହନଲାଲଙ୍କ ପୁଲିମୁରୁଗନରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ, ଯାହା ୧୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ମାଲାୟଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା।

କନ୍ନନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା "ମିଶନ ୯୦ ଡେଜ୍", ଯାହା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମେଜର ରବିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। କନ୍ନନ ପଟ୍ଟାମ୍ବୀ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ମାଣରେ ସାମିଲ ଥିଲେ।

