Pawan Kalyan: ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଅସୁସ୍ଥ...ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଲେଖିଲେ ଟ୍ୱିଟ୍

Pawan Kalyan: ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ତଥା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଅଭିନେତା ଗତ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସହ କ’ଣ ହୋଇଛି।
ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଅସୁସ୍ଥ...
ଜନସେନା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଗତ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ, ଅଭିନେତା କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ଏବଂ ଗତ ଚାରି ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି।
ଲଗାତାର କାଶ
ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଜ୍ୱର କମିନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଲଗାତାର କାଶ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଆଜି ମଙ୍ଗଳଗିରିରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବେ। ୟୁଜର୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି।
ଏନ.ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି
ଜନସେନା ପାର୍ଟିର ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ.ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ପୁନଃ ସେୟାର କରି ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ "ଓଜି" ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛି। ତେଣୁ, ଫିଲ୍ମର ସଫଳତାର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ।
ଫିଲ୍ମ "ଦେ କଲ୍ ହିମ୍ ଓଜି"
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଦେ କଲ୍ ହିମ୍ ଓଜି" ପାଇଁ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କଲେକ୍ସନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ମାନେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ସମୟ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି।
