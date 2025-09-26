Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2937960
Zee OdishaOdisha Entertainment

Pawan Kalyan: ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଅସୁସ୍ଥ...ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଲେଖିଲେ ଟ୍ୱିଟ୍

Pawan Kalyan: ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଗତ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ, ଅଭିନେତା କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ଏବଂ ଗତ ଚାରି ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Sep 26, 2025, 08:24 PM IST

Trending Photos

Pawan Kalyan: ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଅସୁସ୍ଥ...ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଲେଖିଲେ ଟ୍ୱିଟ୍

Pawan Kalyan: ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ତଥା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଅଭିନେତା ଗତ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସହ କ’ଣ ହୋଇଛି।

ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଅସୁସ୍ଥ...
ଜନସେନା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଗତ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ, ଅଭିନେତା କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ଏବଂ ଗତ ଚାରି ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି।

ଲଗାତାର କାଶ
ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଜ୍ୱର କମିନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଲଗାତାର କାଶ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଆଜି ମଙ୍ଗଳଗିରିରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବେ। ୟୁଜର୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି।

 

ଏନ.ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି
ଜନସେନା ପାର୍ଟିର ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ.ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ପୁନଃ ସେୟାର କରି ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ "ଓଜି" ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛି। ତେଣୁ, ଫିଲ୍ମର ସଫଳତାର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ।

ଫିଲ୍ମ "ଦେ କଲ୍ ହିମ୍ ଓଜି"
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଦେ କଲ୍ ହିମ୍ ଓଜି" ପାଇଁ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କଲେକ୍ସନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ମାନେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ସମୟ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି।

Also Read: Kendra Drishti Yog: ସୂର୍ଯ୍ୟ-ଗୁରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ...୩ ରାଶିର କେବଳ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ

Also Read: Liver Damage Serious Symptoms: ଶରୀରର ଏହି ୮ଟି ଲକ୍ଷଣ କହିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଲିଭର ସଢିବାରେ ଲାଗିଛି...ଜାଣିରଖନ୍ତୁ

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Pawan Kalyan
Pawan Kalyan: ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଅସୁସ୍ଥ...ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଲେଖିଲେ ଟ୍ୱି
Aama Sathi
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମିଳିବ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ୧୨୦ ସରକାରୀ ସେବା ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତ
Suryakumar Yadav
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଝଟକା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ICC
Flood Alert in Odisha
ଆସନ୍ତା କାଲି ଲଘୁଚାପ: ଆସିପାରେ ବନ୍ୟା, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମ
Ollywood News
୫୦ଟି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ପ୍ରଥମଥର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରିମିଅର ଶୋ'
;