Entertainment News: ୧୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମାମଲାରେ ଫସିଲେ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ଧନୁଷ...ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ଘଟଣା କ'ଣ?

Entertainment News: ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ରାଜ୍ କରୁଥିବା ସୁପରଷ୍ଟାର ଧନୁଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଆଇନଗତ ବିବାଦ ପାଇଁ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଏକ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ୨୦କୋଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରି ଏକ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ ପଠାଇଛି। ଏହି ମାମଲା ବହୁ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସୁଟିଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, ଥେନାଣ୍ଡଲ ଫିଲ୍ମସ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଧନୁଷ ୨୦୧୬ରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ "ନାନ ରୁଦ୍ରାନ୍" ନାମକ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା। ନୋଟିସରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ, ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ନୂତନ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମାପ୍ତ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସମୟ ସୀମାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା।
ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ଫସିଲେ ଧନୁଷ
ଏହା ଯୋଗୁଁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। କମ୍ପାନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଅଟକି ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁଟିଂ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ବହୁତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଧନୁଷ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସମାପ୍ତ ନକରି ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତାରିଖ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲା। ନିର୍ମାତାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ମାମଲା ୧୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ପରିମାଣର ଆଦାୟ ପାଇଁ ୨୦ କୋଟି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ନୋଟିସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ନ ମିଳେ, ତେବେ ଆହୁରି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ବିଷୟରେ ଧନୁଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୨୦୧୬ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ବିବାଦ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଖବରକୁ ନେଇ ଶିଳ୍ପରେ ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି।
ଧନୁଷଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ
ଏହି ସମୟରେ, ଧନୁଷ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମଟିର ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ 'D55'। ଏହାକୁ 'ଅମରଣ' ଫେମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜକୁମାର ପେରିଆସାମି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ। ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ୱଣ୍ଡରବାର୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଖବର ସେୟାର କରିଛି। ଦଳ ସହିତ ଧନୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଫିଲ୍ମର ଘୋଷଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
