Entertainment News: ତଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ବଡିଗାର୍ଡ କରିଦେଲେ ଏମିତି ଏକ ପୋଷ୍ଟ, ହଇଚଇ ହେଲା ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି

Entertainment News: ଜଣାଶୁଣା ଯେ ତଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଚେଙ୍ଗାଲପଟୁ ପରିବାର କୋର୍ଟରେ ଛାଡପତ୍ର ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଗୁଜବ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବିଜୟଙ୍କର ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ।

Entertainment News: ତଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ସୂର୍ନାଲିଙ୍ଗମଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡପତ୍ର ଗୁଜବ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ଗୁଜବ ଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶାଙ୍କ ସହ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ, ବିଜୟଙ୍କ ବଡିଗାର୍ଡ ଏକ ଗୁପ୍ତ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯେ ସେ ବିଜୟ ଏବଂ ତ୍ରିଶାଙ୍କ କଥିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । 

ଛାଡପତ୍ର ଗୁଜବ ଉପରେ ତଲପତି ବିଜୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତା ସୂର୍ନାଲିଙ୍ଗମଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀଙ୍କ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରେ ସମ୍ପର୍କର କଥିତ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବିଜୟଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଅରୁଣ ସୁରେଶ, ଅଭିନେତା ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସହିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ଅରୁଣ ସୁରେଶ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଗୁଜବରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ସମୟ ଆସିଛି।" ସେ ଏକ ଅଗ୍ନି ଇମୋଜି ମଧ୍ୟ ଯୋଡିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ପରେ ଷ୍ଟୋରୀଟିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ X ରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇସାରିଛି ।

ଛାଡପତ୍ରର ଗୁଜବ ମଧ୍ୟରେ, ବିଜୟ ସମ୍ପ୍ରତି ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସହିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ତ୍ରିଶା ଏବଂ ବିଜୟ ଏକାଠି ବିବାହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତଲପତି ବିଜୟ ଫୁଲର ଗୁଚ୍ଛ ଧରିଥିବା ବେଳେ, ତ୍ରିଶା ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କାରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉଭୟ ସମାନ ଲୁକରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ବିଜୟ ଏବଂ ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନ ଏକାଠି ଚାଲିଗଲେ ।

ତଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ
ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ସୋର୍ନାଲିଙ୍ଗମ ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ଛାଡପତ୍ର ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତଲପତି ବିଜୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ବିବାହ ବାହାରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସଙ୍ଗୀତା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ବିଜୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା । ସେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସଙ୍ଗୀତା ଏବଂ ତଲପତି ବିଜୟ ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।

