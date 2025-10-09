'ଭାଗ୍ୟରେଖା’ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାହାଣୀ ନୂଆ ପିଢ଼ିର

ଜୀ-ସାର୍ଥକର ସୁପରହିଟ ମେଗା ଧାରାବାହିକ 'ଭାଗ୍ୟରେଖା’ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାହାଣୀ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ ତାରିଖ ସୋମ ରୁ ଶନି ରାତି ୯ ଟା ରୁ
Trending Photos
Entertainment News: ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ସୃଜନଶୀଳତା ସହିତ ଚରିତ୍ର ପରିକଳ୍ପନା କରି ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହେ ଜୀ ସାର୍ଥକ । ସେହିପରି ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି ଜୀ ସାର୍ଥକର ଲୋକପ୍ରିୟ ମେଗା ଧାରାବାହିକ 'ଭାଗ୍ୟରେଖା' ରେ । ସଫଳତାର ସହ ୪୫୦ ଏପିସୋଡରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଏହି ମେଗା ଧାରାବାହିକରେ ଆସୁଛି ନୂଆ ପିଢିର ନୂଆ କାହାଣୀ, ଯାହା ସମୟ ସାମୟିକ ହେବା ସହ ନୂଆ ପିଢିର ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବ ବୋଲି 'ଭାଗ୍ୟରେଖା'ର ଟିମ୍ କହିଛି ।
କାହାଣୀର ନାୟିକା ସ୍ମୃତିରେଖା ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ , ବାପା ବିଜୟ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁରାଜପୁର ଗାଁର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକାର। ପରିବାରର ଭରଣା ପୋଷଣ ପାଇଁ ସ୍ମୃତିରେଖା ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଜୀବନରେ ଦୃଢ ସଙ୍କଳ୍ପ ରଖିଥିବା ସ୍ମୃତିରେଖା ଛୋଟବେଳୁ ନିଜ ମା'ଙ୍କୁ ହରାଇ ନିଜ ବାପା, ସାବତ ମା ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହ ଜୀବନ କାଟୁଥା'ନ୍ତି । ଏହିପରି ଏକ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନରେ ଆସନ୍ତି ନାୟକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯିଏ ପେଷାରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାୟକ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏପଟେ ସ୍ମୃତିରେଖା ହେଉଛନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟଙ୍କର ଜଣେ ବଡ ପ୍ରଶଂସକ । ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ନିଜର ଜଣେ ବଡ ପ୍ରଶଂସକ ସ୍ମୃତିରେଖାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବେ ? ସ୍ମୃତିରେଖାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନରେ ଆସିବକି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ? ଏମିତି ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନେଇ ଆସୁଛି ଜୀ-ସାର୍ଥକର ଲୋକପ୍ରିୟ ମେଗା ଧାରାବାହିକ 'ଭାଗ୍ୟରେଖା' ।
ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ସରଳତା ଓ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ଏହି କାହାଣୀ, ନୂତନ ପିଢିର ଜୀବନ ଭିତରେ ଆସୁଥିବା ରାଗରୁଷା, ମାନ ଅଭିମାନ, ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଓ ଭଲପାଇବା ନେଇ ଆଧାରିତ, ତେଣୁ କାହାଣୀରେ ଆସୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଅନୁଭବ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୀ-ସାର୍ଥକର ଚିଫ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଫିସର ରାହୁଲ ରାଓ ।
Also Read- Fake Gold: ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିହେବ ସୁନା ଅସଲି ନା ନକଲି ! ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ
Also Read- Jio Diwali Offer: ବଡ଼ ଅଫର୍ ଆଣିଲା ଜିଓ, ସୁନା ନିବେଶ ଉପରେ ମିଳୁଛି ବୋନସ୍ !
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.