ସିନେମା ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ମିଳୁଥିଲା ଏତିକି ଦରମା...

ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୋ "ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍" ମଞ୍ଚରେ ନିଜ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇବା ସହ ଅନେକ କଥା କହିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ ସେ ।
Trending Photos
Dharmendra Part Time Job Salary: ବଲିଉଡର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିୟୋଗ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନିଜ କ୍ୟାରିଅରର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକ ଡ୍ରିଲିଂ ଫାର୍ମରେ ପାର୍ଟ-ଟାଇମ୍ କାମ କରୁଥିଲେ । ଏହି କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଦରମା । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଦମଦାର ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଛଅ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୯୬୦ ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଦିଲ୍ ଭି ତେରା ହମ୍ ଭି ତେରେ" ରେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ସିନେମା ପରେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । ଧୀରେ ଧୀରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସଫଳତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା।
ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୋ "ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍" ମଞ୍ଚରେ ନିଜ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇବା ସହ ଅନେକ କଥା କହିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ ସେ । ତେଣୁ ସେ ଏକ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଡ୍ରିଲିଂ ଫାର୍ମରେ ପାର୍ଟ-ଟାଇମ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ୨୦୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଚଳୁଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । ମନରେ ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ ଥିଲା ଯେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ବନେଇବା । ଏହି ଆଗ୍ରହ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇନେଇଥିଲା। ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଯାହା ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ।
୧୯୩୫ ମସିହାରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଧରମ ସିଂହ ଦେଓଲ । ନିଜ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିଅର ଛଅ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସକ୍ରିୟ ରହିବା ସହ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେ "ଶୋଲେ", "ଚୁପକେ ଚୁପକେ", "ସତ୍ୟକମ", "ଅନୁପମା" ଏବଂ "ସୀତା ଔର ଗୀତା" ସମେତ ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ସନ, ରୋମାନ୍ସ ଏବଂ କମେଡି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କିଛି ସମୟ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ । ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା । ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଘରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
Also Read- Gold Rate: ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ସୁନା ଦର, କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସଠିକ୍ ସମୟ !
Also Read- Weather Alert: ଯୋଡା ଲଘୁଚାପ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ୍, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.