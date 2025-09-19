Tamil Actor Death: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା...ମାତ୍ର ୪୬ ବର୍ଷରେ ତାମିଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2928506
Zee OdishaOdisha Entertainment

Tamil Actor Death: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା...ମାତ୍ର ୪୬ ବର୍ଷରେ ତାମିଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ

Tamil Actor Death: ରୋବୋ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। "ଆମର ବହୁମୁଖୀ ଦଳର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରାତି ୯.୦୫ ରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା," ଯାହା ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲେଟିନରେ କୁହାଯାଇଛି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Sep 19, 2025, 01:29 PM IST

Trending Photos

Tamil Actor Death: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା...ମାତ୍ର ୪୬ ବର୍ଷରେ ତାମିଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ

Tamil Actor Death: ଶୋକରେ ବୁଡିଲା କଳାଜଗତ । କାରଣ ଅକାଳରେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତାମିଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏହି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କମେଡିଆନ। 
କମେଡି ଅଭିନେତା ରୋବୋ ଶଙ୍କରଙ୍କ ୪୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।  ଟେଲିଭିଜନ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି ଏହି ଖବର। କିଛି ଲୋକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହୃଦଘାତରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ଏକ ଫିଲ୍ମ ସେଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ମେଡିକାଲ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ସୂଚାଇଛି ଯେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଏବଂ ମଲଟି ଅରଗାନ୍ ଫେଲୁଅର କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ରୋବୋ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ସେଟରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଚେତ ହେବା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିନେତା ରୋବୋ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଚେନ୍ନାଇର ପେରୁଙ୍ଗୁଡିର ଜିଇଏମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଜଟିଳ ପେଟ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ପାକସ୍ଥଳୀ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଏବଂ ବହୁ-ଅଙ୍ଗ ଅକ୍ଷମତା ଥିଲା," ଯାହା ବିବୃତ୍ତିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା । 

ତଥାପି, ଗୁରୁବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟାରେ, ରୋବୋ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। "ଆମର ବହୁମୁଖୀ ଦଳର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରାତି ୯.୦୫ ରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା," ଯାହା ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲେଟିନରେ କୁହାଯାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ସେପଟେ ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନେତା ଜଣ୍ଡିସରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କଠୋର ଡାଏଟ୍ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସୁସ୍ଥ ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଜନ ହ୍ରାସ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତଥାପି, ରୋବୋ ଶଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଶୋ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ସନ୍ ଟେଲିଭିଜନର ରୋଷେଇ-ଆଧାରିତ ରିଆଲିଟି ଶୋ, ଟପ୍ କୁକୁ ଡୁପେ କୁକୁରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଶୋରୁ ବାହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।

ଧନୁଷ, ଶିବକାର୍ତିକେୟନ୍, ବିଜୟ ଆଣ୍ଟୋନି ଏବଂ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଚେନ୍ନାଇର ଭାଲାସରାବକ୍କମ୍ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ରୋବୋ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର  ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି ରୋବୋ ଶଙ୍କର। ଧନୁଷଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ମାରି ରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ କମେଡିଆନ ରୋବୋ ଶଙ୍କର।

Also Read: Jatra Actress Snehashree: ସୁନ୍ଦରତାରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବେ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ସବୁ ହିରୋଇନ...କିଏ ଏହି ସ୍ନେହାଶ୍ରୀ?

Also Read: Diwali Bhagyasali Rashi: ଦୀପାବଳି ପରଠୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗ୍ରହଙ୍କ ଶୁଭ ଚଳନ...ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Tamil Actor Death
Tamil Actor Death: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା...ମାତ୍ର ୪୬ ବର୍ଷରେ ତାମିଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠାରୁ
Surya Parag 2025
୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ, ଏହି ସବୁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିପାରେ ସମସ୍ୟା
debasish Samantray
ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦେବାଶୀଷ: କହିଲେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା
Odisha news
Odisha News: ସ୍କୁଲ୍‍ ଖୋଲିବାର ମାନକ ନୀତି କହିଲେ ନାହିଁ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ
Odisha Monsoon session
Odisha Monsoon Session: ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବାଧା: ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ବାତିଲ
;