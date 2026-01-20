ମିଳିଲା ଅନୁମତି, ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଚଢିବେ ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀ

କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ନେଇ ପୀୟୂଷଙ୍କ ଓକିଲ ବିଭୁ ତ୍ରିପାଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୀୟୂଷଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ରହିତାଦେଶ ଉଠାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ପୀୟୂଷଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ନେଇ ପୀୟୂଷଙ୍କ ଓକିଲ ବିଭୁ ତ୍ରିପାଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୀୟୂଷଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ରହିତାଦେଶ ଉଠାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।
ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ମନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ୧୨ ଜାନୁଆରୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ତାରିଖ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜର ନହୋଇ ନିଜ ଓକିଲଙ୍କ ଜରିଆରେ କୋର୍ଟରେ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ ପୀୟୂଷ ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, କିଛିଦିନ ତଳେ ପୀୟୂଷଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ! ପୀୟୂଷଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିବା ନେଇ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ କୋର୍ଟ । ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ ପୀୟୂଷ ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଚୁକ୍ତିନାମା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ପୀୟୂଷଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମାମଲାର ଅଧିକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ମାଲିକ ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜି ହୋଇଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଟିମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ତଥାପି, ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଶୁଣାଣି ପରେ, କୋର୍ଟ ଅଭିଯୋଗରେ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ପୀୟୂଷ ଅଭିନୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ, ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ କଣ ଆସୁଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ବଜରଙ୍ଗୀ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ପୀୟୂଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ମଞ୍ଚ ଚଢିଥିଲେ । ଏହାପରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପରେ ଭଦ୍ରକରେ ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବାର ଥିଲା ହେଲେ ପୀୟୂଷଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାରୁ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ । କାରଣ ଭଦ୍ରକରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ପୂର୍ବରୁ ପୀୟୂଷଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ମିଳିଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଯାଜପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମକରମେଳାରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ପୀୟୂଷଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିବା ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳାରେ ପୀୟୂଷ ମଞ୍ଚ ଚଢିପାରନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ପୀୟୂଷ ମଞ୍ଚ ଚଢିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସିଂହବାହିନୀକୁ ବୁକ୍ କରାଯାଇଛି । ପୀୟୂଷଙ୍କ ଉପରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି ।
