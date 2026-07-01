Add Zee Business As A Preferred Source
App

ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି ‘ଦ ମିଲେଟ୍ ଡାଏରୀ’, ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଟିଜର

‘ଦ ମିଲେଟ୍ ଡାଏରୀ’: କେବଳ ଏକ ସିନେମା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିରୁ କଳିଙ୍ଗର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ମାଣ୍ଡିଆର ଗୌରବଗାଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି !ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ। ଏହା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୬ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଯାହାର ଟିଜରଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଶୀର୍ଷରେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 01, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:07 PM IST
ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି ‘ଦ ମିଲେଟ୍ ଡାଏରୀ’, ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଟିଜର

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରାମ ମନ୍ଦିର ଭେଟି ଚୋରିରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା! ଅବିନାଶଙ୍କ ପାଖରୁ ସର୍ବାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ
Ayodhya Ram temple34 min ago
2
Mahua Moitra3 hrs ago
3
Top 10 news10:42 AM IST
4
Zee Entertainment10:23 AM IST
5
Ishan Kishan10:19 AM IST