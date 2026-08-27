Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Entertainment
  • /Toxic Box Office Collection Day 1: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କଲା ‘ଟକ୍ସିକ୍’, ‘ଧୁରନ୍ଧର ୨’କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା

Toxic Box Office Collection Day 1: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କଲା ‘ଟକ୍ସିକ୍’, ‘ଧୁରନ୍ଧର ୨’କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା

Toxic Box Office Collection Day 1: ଦୀର୍ଘ ଚାରି ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ୟଶ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ସହ ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ଟକ୍ସିକ ରେ ଏକ ନୂଆ ଲୁକ୍ ରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Aug 27, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:21 AM IST
Toxic Box Office Collection Day 1: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କଲା ‘ଟକ୍ସିକ୍’, ‘ଧୁରନ୍ଧର ୨’କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Toxic Box Office Collection Day 1: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କଲା ‘ଟକ
2
3
4
5