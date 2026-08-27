/Toxic Box Office Collection Day 1: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କଲା ‘ଟକ୍ସିକ୍’, ‘ଧୁରନ୍ଧର ୨’କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା

Toxic Box Office Collection Day 1: ଦୀର୍ଘ ଚାରି ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ୟଶ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ସହ ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ଟକ୍ସିକ ରେ ଏକ ନୂଆ ଲୁକ୍ ରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନୟନତାରା , କିୟାରା ଆଡୱାଣୀ , ତାରା ସୁତାରିଆ, ହୁମା କୁରେଶୀ ଓ ରୁକ୍ମିଣୀ ବସନ୍ତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ଫିଲ୍ମଟି ‘ଧୁରନ୍ଧର ୨’ କୁ ପଛରେ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଜବରଦସ୍ତ କ୍ରେଜ୍ ଏବେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ଟକ୍ସିକ,ପ୍ରଥମ ଦିନର ରୋଜଗାର ସହିତ, କେବଳ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଧମାକା କରିଛି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟକ୍ସିକ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି। ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଟକ୍ସିକରେ ୟଶ ରାୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରୟା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗ୍ ସହିତ ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଟକ୍ସିକର ଆଗୁଆ ବୁକିଂକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ, ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ଚମତ୍କାର ହିଟ୍ ହେବ, ଏବଂ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ସାକନିଲ୍କର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୟଶଙ୍କ ଟକ୍ସିକ: ଏ ଫେରୀ ଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୧୫୦ କୋଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏହା ଟକ୍ସିକକୁ ୟଶଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନିଂ ମଧ୍ୟ କରିଛି।
ଟକ୍ସିକ୍: ଏ ଫେଇରୀ ଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବ଼ଡ ଧରଣର କଲେକ୍ସନ୍ ହାସଲ କରିଛି, ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି ଆୟ କରିବ। ତଥାପି, ୟଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଦିଗ ହେଉଛି ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହାକୁ ମିଳିଥିବା ମିଶ୍ରିତ ସମୀକ୍ଷା।
ଟକ୍ସିକ୍ ଧୁରନ୍ଧର ୨ ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି
ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ଧୁରନ୍ଧର ୨ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନ ୧୪୫ କୋଟି ଆୟ ସହିତ ଏକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଯାହାକୁ ଏବେ ୟଶଙ୍କ ଟକ୍ସିକ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ୧୫୦ କୋଟି ଆୟ ସହିତ, ଟକ୍ସିକ୍ ଏବେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୨୦୨୬ ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି।