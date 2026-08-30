Add Zee Business As A Preferred Source
App

Toxic Box Office Collection: ‘ଟକ୍ସିକ୍’ର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଦମଦାର, ୪ ଦିନରେ ୧୫୦ କୋଟି ପାର୍

ସାକନିଲ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ରିଲିଜ୍‌ର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ‘ଟକ୍ସିକ୍’ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୨୪.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି। ଏହା ସହ ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ୧୯୦.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 30, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 09:22 AM IST
Toxic Box Office Collection: ‘ଟକ୍ସିକ୍’ର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଦମଦାର, ୪ ଦିନରେ ୧୫୦ କୋଟି ପାର୍
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ, ନିଜ ଜୀବନ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା ସ୍ୱାମୀ
2
3
4
5