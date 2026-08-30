Toxic Box Office Collection: ‘ଟକ୍ସିକ୍’ର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଦମଦାର, ୪ ଦିନରେ ୧୫୦ କୋଟି ପାର୍

ମୁମ୍ବାଇ: ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ୟଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ‘ଟକ୍ସିକ୍: ଦ ଫେୟାରିଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ’ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ନିଜର ଦବଦବା ଜାରି ରଖିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ମିଶ୍ରିତ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର କମାଇ ଦମଦାର ରହିଛି।
ସାକନିଲ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ରିଲିଜ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ‘ଟକ୍ସିକ୍’ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୨୪.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି। ଏହା ସହ ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ୧୯୦.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ୱାର୍ଲ୍ଡୱାଇଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ୨୫୦ କୋଟି ପାର୍
ଫିଲ୍ମର ଗ୍ରସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୨୨୭.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଭରସିଜ୍ରେ ପ୍ରାୟ ୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଫିଲ୍ମର ୱାର୍ଲ୍ଡୱାଇଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରାୟ ୨୫୪.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ତେବେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ରେ ନିର୍ମିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଦୂର ଯିବାକୁ ବାକି ରହିଛି।
ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଅଧିକ ଚାହିଦା
‘ଟକ୍ସିକ୍’କୁ କନ୍ନଡ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଶୁଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଡବ୍ଡ୍ ଭର୍ସନ୍ ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଓ ମଲୟାଲମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି।
ଚତୁର୍ଥ ଦିନର କଲେକ୍ସନ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଫିଲ୍ମକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଶନିବାର ହିନ୍ଦୀରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କନ୍ନଡରୁ ୬.୬୦ କୋଟି, ତେଲୁଗୁରୁ ୧.୫୦ କୋଟି, ତାମିଲରୁ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ମଲୟାଲମ୍ରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି।
‘ଆୱାରାପନ୍ ୨’ର କଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି
ଅନ୍ୟପଟେ ‘ଆୱାରାପନ୍ ୨’ ମଧ୍ୟ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ର ୧୬ତମ ଦିନରେ ଶନିବାର ପ୍ରାୟ ୧.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି। ଏହା ସହ ଫିଲ୍ମର ଭାରତୀୟ ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ୧୪୬.୭୦ କୋଟି, ଗ୍ରସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ୧୭୪.୮୦ କୋଟି ଏବଂ ୱାର୍ଲ୍ଡୱାଇଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରାୟ ୨୦୭.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
ପ୍ରାୟ ୩୫ରୁ ୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ରେ ନିର୍ମିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ‘ଆୱାରାପନ୍ ୨’ ମଧ୍ୟ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ଲାଭଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।