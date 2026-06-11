Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ‘ଡାଏରୀ’ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସପ୍ଲାନେଡ଼ ମଲ୍ ଠାରେ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଗହଳି ଭିତରେ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଜ ବଜାର ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 11, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:29 PM IST
ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ‘ଡାଏରୀ’ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ‘ଡାଏରୀ’ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍
Ollywood1 min ago
2
Strait of Hormuz Attack1 min ago
3
TMC In Crisis1 hr ago
4
India Weather Update1 hr ago
5
Nandankanan1 hr ago