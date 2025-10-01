Entertainment News: ଘରୋଇ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗ, ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହେଲା ମାମଲା

Entertainment News: କଳା ଜଗତରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ତାମିଲ୍ ଓ ତେଲୁଗୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଡିମ୍ପଲ ହାୟାଥିଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ।
Entertainment News: କଳା ଜଗତରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ତାମିଲ୍ ଓ ତେଲୁଗୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଡିମ୍ପଲ ହାୟାଥିଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଗୁରୁତର ମାମଲା। ଘରୋଇ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ନିର୍ଯ୍ୟାତନ, ଆକ୍ରମଣ ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟହାର ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଘରୋ ସହାୟିକା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ,ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଭିକ୍ଟର ଡାଭିଡ୍ ମଧ୍ୟ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ସହାୟିକା ପ୍ରିୟଙ୍କା ବିବର। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ, ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ ଘରେ ସେ ଦିର୍ଘ ଦିନ ହେବ କାମ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ୧୦ ଦିନ କାମ କରିବା ପରେ,ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଡିମ୍ପଲ୍ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ।
ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଘର ଓଡ଼ିଶାର ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହେଲେ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଥାନାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା ୭୪, ୭୯, ୩୫୧(୨), ଏବଂ ୩୨୪(୨) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତଥାପି, ଡିମ୍ପଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବୟାନ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି। ଡିମ୍ପଲ ୨୦୧୭ ରେ ଗଲ୍ଫ ସହିତ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହା ପରେ "ଖିଲାଡି," "ରାମବନମ," ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଅତରଙ୍ଗୀ ରେ'ରେ କାମ କରିଥିଲେ।
